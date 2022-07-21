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追趕台積電 中芯低調出貨7奈米晶片 搶當晶圓代工三哥

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
中國大陸晶片製造商龍頭中芯國際（SMIC）已開始交付其生產的7奈米製程晶片，先進製程技術慢慢趕上台積電。路透
中國大陸晶片製造商龍頭中芯國際（SMIC）已開始交付其生產的7奈米製程晶片，先進製程技術慢慢趕上台積電。路透

中國大陸晶片製造龍頭中芯國際（SMIC）現階段先進製程技術已慢慢趕上台積電、三星，以及其他西方晶片製造業者，已開始交付其生產的7奈米製程晶片，並正快速逼近全球第三大晶圓代工廠的地位，利潤甚至高於當前業界三哥格芯（GlobalFoundries）。

半導體分析網站SemiAnalysis報導，這歸功於中芯國際獲得國家巨額補貼、挖角台積電人才，以及豐富本土專業知識。儘管中芯國際近期未在財報上透露7奈米製程進展，但科技網站TechInsights拆解其市售晶片後發現，這家晶圓廠已悄悄供應這款名為「N+2」的晶片。

這表明中芯國際已領先歐美晶圓代工廠，目前歐美最尖端的先進製程技術是格芯的12奈米晶片。

TechInsights在報告中分析，中芯國際的7奈米晶片技術，與台積電、英特爾7奈米製程技術一致，均不需要使用極紫外光（EUV）微影設備。

這是一項開創性發現，因為美國商務部考慮限制出口14奈米節點以下的晶片製造設備給大陸特定業者。此外，幾乎所有中芯國際生產14奈米晶片使用的鰭式場效電晶體（FinFET）設備，都可以用於其7奈米製程技術。

儘管中芯國際缺乏EUV，料將無法生產超越7奈米的先進製程，但未來該公司應能提高7奈米晶片產能至很高的水準，擴大市占率。

根據其晶圓代工客戶MinerVa，中芯國際去年7月開始生產7奈米晶片，用於加密幣挖礦。其7奈米晶片未來料能擴大適用範圍，擴展至高階超級電腦、消費者應用等領域。

奈米 中芯 台積電

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