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三星和AMD合作推第二代SmartSSD 可直接處理數據

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圖／取自三星電子官網
圖／取自三星電子官網

集微網消息，據三星官網消息，三星電子21日宣布成功研製出第二代智能固態硬碟（SmartSSD）。第二代SmartSSD由三星電子和AMD共同研發，其運算性能較兩家公司2020年推出的首代SmartSSD提高一倍以上。

作為一款可在儲存空間內進行運算處理的計算機存儲設備，第二代SmartSSD將為需要處理大量數據的元宇宙、人工智能（AI）、大數據、深度學習和機器學習、5G和6G等新一代技術提供高效服務，因而備受關注。

三星第二代智能固態硬碟集成了數據處理功能，不同於傳統的固態硬碟，智能固態硬碟可以直接處理數據，從而最大限度地減少CPU、GPU和RAM之間的數據傳輸，使系統性能得到明顯的改善，並大大提高能源效率。

利用Arm內核並採用客戶開發的相關知識產權（IP）和軟件，三星第二代SmartSSD可實現更高效的數據處理。相較於三星傳統的數據中心SSD，在對數據庫進行重度掃描的查詢時長可縮短逾50%，功耗降低70%，CPU利用率可高達97%。

三星電子 AMD 固態硬碟

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