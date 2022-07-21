ECB宣布各項利率提高2碼 並明示將繼續升息

歐洲央行（ECB）21日決策會議提高多項利率各2碼，其中最重要的存款利從負0.5%提高到零，升幅高於預估的1碼，結束八年來的負利率政策，且之後還將繼續升息，以對抗通膨。

ECB也宣布新的購債計畫，以防止歐元區再度陷入「南北塊狀化」。ECB總裁拉加德稍後將在記者會上說明相關細節。歐元／美元21日盤中升值約1%。

由於歐元區6月通膨年升達8.6%，比5月的8.1%進一步上升，且是ECB目標的四倍多，因而ECB決策官員決定將升息幅度從原先計劃的1碼，擴大到2碼。

主要再融資操作（MRO）利率從零提高到0.5%，邊際貸款便利（MLF）利率從0.25%提高到0.75%，升幅都比預估的1碼更高。

ECB在聲明中指出，「在後續的會議中，進一步實施利率正常化應屬適當。決策委員會未來的政策利率路徑將繼續取決於經濟數據，且將有助於在中期間達成2%通膨目標」。

ECB並宣布，通過「傳輸保護工具（TPI），以反制不合理、無秩序的市場動能，對整個歐元區貨幣政策的傳輸機制可能造成嚴重的威脅」，目的是防止個別國家的公債殖利率升到與經濟基本面不相符合的水準。

「疫情緊急資產購買計畫（PEPP）」收回之本金將繼續投入市場，至少到2024年底為止；另外「資產購買計畫（APP）」收回之本金也將繼續投入市場，只有這項政策仍有其必要。