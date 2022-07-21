供需緩解 國際油價盤中重挫逾4%

自由職業者已經存在很長時間，這個英文字源自「自由騎士」（free lance），就是中世紀的僱傭兵，會為了出價最高的雇主賣命。獨立自由工作常被認為是不穩定的，但也能迫使一個人去學習如何駕馭不確定性、快速從挫折中恢復，以及分散收入來源---這一切在經濟動盪時期十分管用。

2022-07-21 18:25