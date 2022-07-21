供需緩解 國際油價盤中重挫逾4%
國際油價21日重挫逾4%，主因美國汽油庫存量激增，以及利比亞與俄羅斯恢復供油及供氣，使需求與供給面的憂慮都得以緩解。
布蘭特原油9月期貨21日盤中每桶大跌4.42美元，報102.50美元；西德州也大跌4.27美元，報95.61美元。
美國能源資訊局數據顯示，上周汔油庫存量激增350萬桶，遠超出分析師預估。這也顯示夏季開車熱潮的汔油需求量並不如原先預期。
另外利比亞國家石油公司表示，多處油田已恢復產油；俄羅斯天然氣公司21日也恢復「北溪1號」正常運作，使歐洲斷氣憂慮緩解。
分析師並指出，歐洲央行（ECB）21日將開始升息，以對抗通膨壓力，預料升息也將促使油、氣需求減少，從而壓低油價。
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