線上會議程式Microsoft Team出問題 微軟調查中

微軟公司（Microsoft）今天表示，他們已在調查用戶未能使用線上會議軟體Microsoft Teams或應用程式上任何功能的當機情況，但沒披露有多少用戶受影響等細節。

路透社報導，但根據斷線問題追蹤網站Downdetector統計，美東20日晚間10時（台灣21日上午10時）左右，Microsoft Teams出問題的通報件數達4800多起。

Downdetector統計也顯示，Microsoft Office 365有問題的通報件數也有超過150起。