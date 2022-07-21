快訊

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

棒球／從報關員變奧運金牌戰主審 紀華文故事登WBSC官網

日央行上調通膨預期 但一如預期維持寬鬆政策

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本央行繼續採行刺激措施，甘冒日圓再次貶值的風險。路透
日本央行繼續採行刺激措施，甘冒日圓再次貶值的風險。路透

日本央行周四上調通膨預期，但仍繼續採行刺激措施，讓超低利率留在谷底，同時警告經濟前景面臨風險；這進一步顯示，僅管全球央行紛紛緊縮貨幣政策，日本還是決定扮演異數，成為已開發經濟體裡的唯一鴿派，甘冒日圓再次貶值的風險。

日本央行在決策聲明裡表示：「目前，在密切關注新冠疫情影響的同時，會支持融資⋯⋯並在必要時毫不猶豫地採取額外的寬鬆措施。」

一如外界預期，日本央行以8票對1票，決定短期利率目標維持在負0.1%，10 年期公債殖利率目標0%，承諾無限度購買政府公債。

在最新的季度預測裡，日本央行貨幣政策委員會的九位政策委員，上調了截至2023年3月的本年度核心消費者物價指數預測調整至2.3%，高於三個月前預測的1.9%， 但認為未來12個月的通膨動能正在放緩。明年度核心消費者物價指數預計會是1.4%，高於4月預測的1.1%。由於預期美國今年的成長會急劇放緩，本年度經濟成長預測由三個月前的2.9%下調至2.4%。 

美日貨幣政策迥異，日本央行的決定料將讓日圓繼續承壓。日圓兌美元匯價盤桓在24年低點139左右，低於上周的139.39。

日本央行 通膨

延伸閱讀

羅智先：經濟局勢令人沮喪！統一能靠這招突圍？

特斯拉Q2獲利優預期 維持產量年均成長50%目標不變

美元高飛 實質匯率指數飆20年新高 日圓獨憔悴

台股高點 預期低於萬七

相關新聞

普亭身體欠佳謠言不斷 CIA局長：他太健康了

美國中央情報局（CIA）的局長伯恩斯（Bill Burns）20日表示，沒有情報指向俄羅斯總統普亭不穩定（Unstabl...

拜登演說中自爆「患癌」？白宮緊急澄清：只是皮膚癌

美國總統拜登（Joe Biden）20日在馬薩諸塞州（Massachusetts）進行一場演說時意外說出「這就是為何我和...

日央行上調通膨預期 但一如預期維持寬鬆政策

日本央行周四上調通膨預期，但仍繼續採行刺激措施，讓超低利率留在谷底，同時警告經濟前景面臨風險；這進一步顯示，僅管全球央行...

雷蒙多：台灣晶片若斷供 美國經濟立即深度衰退

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三（20日）警告，美國目前過度依賴外國製造晶片，若台灣晶片斷供，美國經...

特斯拉財報、馬斯克說了什麼？七大重點一次看

電動車大特斯拉（Tesla）20日公布第2季獲利優於市場預期，然而卻是一年多來首度出現獲利比前一季下滑的情況，此時該公司...

美製造業鮭魚返鄉 方興未艾

金融界始終認為，美國企業亟欲縮短供應鏈、把生產線搬回美國的熱忱應該只有3分鐘熱度，待新冠疫情開始降溫，這股趨勢自然就會無疾而終。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。