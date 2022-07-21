日央行上調通膨預期 但一如預期維持寬鬆政策

日本央行周四上調通膨預期，但仍繼續採行刺激措施，讓超低利率留在谷底，同時警告經濟前景面臨風險；這進一步顯示，僅管全球央行紛紛緊縮貨幣政策，日本還是決定扮演異數，成為已開發經濟體裡的唯一鴿派，甘冒日圓再次貶值的風險。

日本央行在決策聲明裡表示：「目前，在密切關注新冠疫情影響的同時，會支持融資⋯⋯並在必要時毫不猶豫地採取額外的寬鬆措施。」

一如外界預期，日本央行以8票對1票，決定短期利率目標維持在負0.1%，10 年期公債殖利率目標0%，承諾無限度購買政府公債。

在最新的季度預測裡，日本央行貨幣政策委員會的九位政策委員，上調了截至2023年3月的本年度核心消費者物價指數預測調整至2.3%，高於三個月前預測的1.9%， 但認為未來12個月的通膨動能正在放緩。明年度核心消費者物價指數預計會是1.4%，高於4月預測的1.1%。由於預期美國今年的成長會急劇放緩，本年度經濟成長預測由三個月前的2.9%下調至2.4%。

美日貨幣政策迥異，日本央行的決定料將讓日圓繼續承壓。日圓兌美元匯價盤桓在24年低點139左右，低於上周的139.39。