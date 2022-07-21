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普亭身體欠佳謠言不斷 CIA局長：他太健康了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭，攝於20日。美聯社
俄羅斯總統普亭，攝於20日。美聯社

美國中央情報局（CIA）的局長伯恩斯（Bill Burns）20日表示，沒有情報指向俄羅斯總統普亭不穩定（Unstable）或不健康。

BBC與Politico報導，有越來越多未經證實的媒體猜測稱今年將年滿70歲的普亭也許苦於身體欠佳，可能患有癌症，但正在美國科羅拉多州出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）的伯恩斯表示，沒有證據顯示這一點，更開玩笑稱他似乎「太健康了」。

據在場記者轉述，伯恩斯答覆NBC新聞記者密契爾（Andrea Mitchell）詢問普亭是否似乎不穩定時，答稱「有很多關於普亭總統健康的謠言，就我們所知，他徹底太健康了（He's entirely too healthy）」。現場隨即傳出一片笑聲，伯恩斯則補充指出，這不是正式的情報判斷。

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伯恩斯 普亭

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