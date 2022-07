普亭身體欠佳謠言不斷 CIA局長：他太健康了

美國中央情報局(CIA)的局長伯恩斯(Bill Burns)20日表示,沒有情報指向俄羅斯總統普亭不穩定(Unstable)或不健康。

BBC與Politico報導,有越來越多未經證實的媒體猜測稱今年將年滿70歲的普亭也許苦於身體欠佳,可能患有癌症,但正在美國科羅拉多州出席「阿斯本安全論壇」(Aspen Security Forum)的伯恩斯表示,沒有證據顯示這一點,更開玩笑稱他似乎「太健康了」。

據在場記者轉述,伯恩斯答覆NBC新聞記者密契爾(Andrea Mitchell)詢問普亭是否似乎不穩定時,答稱「有很多關於普亭總統健康的謠言,就我們所知,他徹底太健康了(He's entirely too healthy)」。現場隨即傳出一片笑聲,伯恩斯則補充指出,這不是正式的情報判斷。

