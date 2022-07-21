日本6月出現百億美元貿易逆差 能源成本加重通膨壓力

日本6月進口額持續高於出口額，為連續第11個月寫下貿易逆差，能源和大宗商品價格高漲造成進口成本升高，凸顯日圓劇貶和全球通膨帶來的經濟壓力日增。

日本財務省今（21）日公布，6月進口額較去年同期暴增46.1%，高於市場預估中位數45.7%，並遠高於同期出口額年增率19.4%，貿易逆差為1.38兆日圓（99.9億美元），低於路透訪調所估的1.51兆日圓。

日本6月進口額飄升，歸因於沙烏地阿拉伯石油、煤炭及澳洲液化天然氣（LNG）等能源進口大增，甚至馬來西亞LNG和印尼煤炭進口以三位數比率飆升。

凱投宏觀（Capital Economics）高級日本分析師Marcel Thieliant說：「上季進口額遠高於出口額，這個貿易逆差預料持續小幅拖累同期國內生產毛額（GDP）成長率。汽車出口依然是日本製造業的致命傷，6月出口僅年增0.4%，但至少從5月的年減7.9%明顯改善。」

以地區來看，日本6月對中國大陸出口年增8.3%，受惠於晶片零件出口勁增，從前兩個月的出口下滑之勢大幅改善，但對大陸汽車出口年減23.2%；日本對美出口年增15.7%， 受惠於醫療產品出口勁增。

日本央行今日決議維持超寬鬆貨幣政策不變，但此舉可能拖累日圓進一步貶值。

另外根據南韓初步貿易數據，南韓7月頭20天的出口依然暢旺，但面臨全球經濟成長風險和中國大陸防疫封鎖措施擾亂供應鏈等不利因素。

南韓關稅廳今（21）日公布，7月頭20天出口額年增14.5%，進口額年增率為25.4%，因此產生81億美元貿易逆差。

以地區來看，南韓7月頭20天對中國大陸出口年減2.5%，主要受疫情衝擊，相較下，南韓同期對美出口年增19.7%，主因美國消費者需求旺盛。

南韓半導體總出口年增13.2%，顯示科技業需求正支撐南韓經濟。