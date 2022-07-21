拜登演說中自爆「患癌」？白宮緊急澄清：只是皮膚癌

美國總統拜登（Joe Biden）20日在馬薩諸塞州（Massachusetts）進行一場演說時意外說出「這就是為何我和一起長大的朋友們罹癌」，一席話引起外界譁然，不過白宮隨後立即澄清拜登指的是他成為總統之前曾罹患、目前已痊癒患皮膚癌。

根據報導，拜登20日在馬薩諸塞州一座停止運作的火力發電廠外進行演說並談到氣候變遷，他回憶道自己在家鄉德拉瓦州（Delaware）一系列煉油廠旁長大，而這些煉油廠更是該地區汙染的罪魁禍首。

拜登談到需要擺脫對石油燃料的依賴時提到「這就是為何我和與我一起長大的許多人都患有癌症，以及為什麼德拉瓦州長時間以來癌症發病率都是全國最高」，此語一出引發外界對現任美國總統身體狀況的擔憂。

對此，白宮發言人貝茲（Andrew Bates）立即澄清拜登指的是在他上任之前已被切除的「非黑色素瘤皮膚癌」（Non-melanoma Skin Cancer），貝茲在推特上解釋道「這（皮膚癌）就是總統所指的」。

根據去年11月公佈的總統健康摘要，拜登在擔任總統之前已經切除幾處局部的非黑色素瘤皮膚癌，並補充說「目前沒有任何可疑的皮膚癌」。