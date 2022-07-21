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沒方向盤和煞車踏板的自駕車要上路？通用和福特提申請

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
通用和福特兩家汽車公司向美國國家公路交通安全管理局提出申請，希望能部署沒有人為控制設計的自駕車。圖為通用Cruise的自駕車Origin。路透
通用和福特兩家汽車公司向美國國家公路交通安全管理局提出申請，希望能部署沒有人為控制設計的自駕車。圖為通用Cruise的自駕車Origin。路透

通用汽車和福特汽車公司已向美國汽車安全主管機關提出申請，希望能部署一些沒有人為控制設計的自動駕駛車輛，例如沒有方向盤和煞車踏板。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周三公布，兩家汽車公司希望一年最多能部署法律規定上限的2,500輛自駕車，供共乘服務和宅配送貨用。兩家公司都沒有申請供消費者使用的自駕車。NHTSA以30天為期徵詢公眾意見。

通用及其自駕車技術部門Cruise在2月揭露，已向NHTSA申請部署沒有方向盤、照後鏡、方向燈或雨刷的自駕車。他們希望具有捷運車門設計的Origin能在未來幾年上路，這款全自駕車要求所有乘客都繫上安全帶才能開動。

福特在7月遞出的申請，在NHTSA周三公布之前都未對外透露。福特想要部署「為了支援移動服務，例如共乘、叫車和包裹遞送」而設計的自駕混合動力車。福特告訴NHTSA，它的自駕車如果具有駕駛控制功能，將帶來無法接受的安全風險。

NHTSA局長Steven Cliff說，會「謹慎研究每份申請以確保安全第一，並考慮到殘障人士的方便和環境問題」。

福特 美國

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