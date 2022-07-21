亞銀下修亞洲開發中國家GDP 估台灣今年成長3.8%不變

亞洲開發銀行（ADB）今（21）日發布亞洲展望補充報告，下修對亞洲開發中國家今年與明年的經濟成長預測：今年成長率，由4月預估的5.2%降至4.6%；明年由原估的5.3%，微降至5.2%。針對台灣經濟成長的預測沒有變動，維持4月時所估的，今年成長3.8%，明年成長3%。

不過亞銀調高了台灣通膨率預測，今年由原估的1.9%，增為2.8%，明年的台灣通膨率預估，也由原估的1.6%升高到2%。中國大陸相對通膨問題不大，亞銀甚至認為大陸今年全年的通膨率可由原估的2.3%降為2.1%，明年則是維持2%預期。

亞銀表示，下修開發中亞洲國家國內生產毛額（GDP）成長率，是為反映俄烏戰爭的負面影響、全球央行激進的貨幣緊縮，以及中國大陸新冠封控所造成的比預期更嚴重的經濟減速。

亞銀說：「展望開發中亞洲經濟體的經濟發展，風險仍在增加，主要是外部因素所致。」危險因子包括：全球成長顯著趨緩、美國聯準會（Fed）激進的緊縮政策、原物料大宗商品價格飆漲等。

亞銀特別提到中國大陸最近的防疫封控，拖累中國大陸供應鏈，而中國大陸的經濟一旦走下坡，亞洲開發中國家全區的成長動能將跟著受阻。亞銀今天的展望報告，將中國大陸今年的GDP成長率由4月時所估的5%，降為4%。明年則仍維持4.8%的成長預測。