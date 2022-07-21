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特斯拉上季賣掉75%比特幣部位 套現9.36億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
比特幣因為傳出特斯拉抛售，價格短暫下跌，隨後反彈，繼續本周的整理格局。 路透
比特幣因為傳出特斯拉抛售，價格短暫下跌，隨後反彈，繼續本周的整理格局。 路透

電動車大廠特斯拉周三（20日）向股東報告，已在第2季賣掉大約75%的比特幣部位，轉持法定貨幣；資產負債表裡因而增加了9.36億美元現金。比特幣在特斯拉抛售的消息公布後，一度下跌1.6%至23,000美元之下，不過稍後就反彈上揚，回到報23,500美元上下。

特斯拉曾因購入大額比特幣，成為替這個最大加密幣背書的最知名企業之一。

去年2月，公司揭露投資15億美元的比特幣，接著4月就賣掉其中的10%。根據周三特斯拉發給股東的信函，賣掉大量比特幣之後，現在公司持有的數位資產已經縮減到2.18億美元。比特幣的價格重挫，損及特斯拉第2季獲利。

特斯拉執行長馬斯克在財報說明會上表示，賣比特幣是為了將公司的現金部位最大化，因應中國大陸新冠封控帶來的不確定性。他特別強調，不應把特斯拉賣比特幣視為「針對比特幣的某種判決」。

馬斯克說：「我們當然願意在未來增持比特幣，因此這不應該被視為是對比特幣的某種判決。這只是我們關注公司整體的流動性。」

比特幣價格最近的高點、也是歷史最高點，是去年11月的69,000美元。

馬斯克是加密幣的強大擁護者，除了讓公司砸大錢投資比特幣，個人也曾推文偏愛狗狗幣（Dogecoin）。特斯拉也一度公告接受顧客以比特幣支付車款，不過為時不到兩個月就暫停，立場修改為，要等完成對比特幣挖礦使用再生能源情況所做的盡責調查之後，再決定是否重新接受比特幣付款。

比特幣 特斯拉 馬斯克

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