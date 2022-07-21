特斯拉Q2獲利優預期 維持產量年均成長50%目標不變

特斯拉周三盤後公布第2季財報，獲利優於華爾街預期，反映在解決中國大陸工廠供應鏈障礙和防疫封控問題、使生產重回正軌的努力上取得進展。

特斯執行長馬斯克表示，這家電動車製造商經歷了「供應鏈地獄」，但認為大宗商品價格呈下降趨勢，該公司「有可能在今年下半年實現創紀錄銷量」。

根據馬斯克的說法，特斯拉的問題在生產而非需求，即使為了因應通膨，車價已經調漲到「令人尷尬」的水準。他指出，加州和上海廠6月生產強勁，但也警告，汽車業在確保充足零部件和材料供應方面面臨嚴峻挑戰，「這幾年就像供應鏈地獄一樣」。他覺得大宗商品有降價的跡象，通膨可能在年底之前放緩。特斯拉仍維持「未來多年」產量年均成長50%的預測。

特斯拉上季調整後每股盈餘為2.27美元，高於彭博匯編分析師預估均值的每股1.83美元，但低於第1季的3.22美元，這是特斯拉自2020年末以來首見獲利不如前一季。第2季營收為169億美元，大致符合分析師預測。

Loup Ventures共同創辦人Gene Munster說：「獲利並不亮麗，但比很多投資人預期的好得多。特斯拉在艱困環境中做得很好。」

這家電動車巨擘上季汽車業務的毛利率在27.9%，不如前一季的32.9%和去年同期的28.4%，主要是受到通膨以及電池在內零組件有更多競爭的影響。在總營收裡，汽車業務貢獻了146億美元，14.7億美元來自服務和其他，另外8.66億美元來自能源業務。上季碳權收入是3.44億美元，較去年同期少1,000萬美元或將近3%。

截至紐約時間下午6點，特斯拉股價基本微幅上漲0.8%，報748.55美元，儘管財報剛公布時曾一度跳漲。截至周三收盤，該股今年來已下跌30%。