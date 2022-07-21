快訊

【早晨財經速解讀】美參院晶片法案程序過關 費半本波漲幅20%進入牛市！是反彈還是反轉？

北捷板南線一列車煞車異常班距調整 上班族哀號

「類熱浪」籠罩台灣長達6天 吳德榮：今起慎防熱傷害

特斯拉Q2獲利優預期 維持產量年均成長50%目標不變

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉20日公布第2季獲利優於市場預期。美聯社
特斯拉20日公布第2季獲利優於市場預期。美聯社

特斯拉周三盤後公布第2季財報，獲利優於華爾街預期，反映在解決中國大陸工廠供應鏈障礙和防疫封控問題、使生產重回正軌的努力上取得進展。

特斯執行長馬斯克表示，這家電動車製造商經歷了「供應鏈地獄」，但認為大宗商品價格呈下降趨勢，該公司「有可能在今年下半年實現創紀錄銷量」。

根據馬斯克的說法，特斯拉的問題在生產而非需求，即使為了因應通膨，車價已經調漲到「令人尷尬」的水準。他指出，加州和上海廠6月生產強勁，但也警告，汽車業在確保充足零部件和材料供應方面面臨嚴峻挑戰，「這幾年就像供應鏈地獄一樣」。他覺得大宗商品有降價的跡象，通膨可能在年底之前放緩。特斯拉仍維持「未來多年」產量年均成長50%的預測。

特斯拉上季調整後每股盈餘為2.27美元，高於彭博匯編分析師預估均值的每股1.83美元，但低於第1季的3.22美元，這是特斯拉自2020年末以來首見獲利不如前一季。第2季營收為169億美元，大致符合分析師預測。

Loup Ventures共同創辦人Gene Munster說：「獲利並不亮麗，但比很多投資人預期的好得多。特斯拉在艱困環境中做得很好。」

這家電動車巨擘上季汽車業務的毛利率在27.9%，不如前一季的32.9%和去年同期的28.4%，主要是受到通膨以及電池在內零組件有更多競爭的影響。在總營收裡，汽車業務貢獻了146億美元，14.7億美元來自服務和其他，另外8.66億美元來自能源業務。上季碳權收入是3.44億美元，較去年同期少1,000萬美元或將近3%。

截至紐約時間下午6點，特斯拉股價基本微幅上漲0.8%，報748.55美元，儘管財報剛公布時曾一度跳漲。截至周三收盤，該股今年來已下跌30%。

特斯拉 馬斯克 通膨

延伸閱讀

特斯拉在台完成50站點、近300支超充！「超充五十、暢行即時」活動即將開跑

被問打算生多少個孩子？ 馬斯克：火星需要人類

馬斯克：若通膨降溫 特斯拉可能調降車價

全球首富馬斯克在想啥？推特1.32兆台幣併購案大轉彎 其實背後他對特斯拉「這計畫」野心更大！

相關新聞

科技股領漲 股指歡呼登六月來新高

在科技股帶動下，股指20日上漲，全面站上6月以來最高點。

特斯拉Q2獲利優預期 維持產量年均成長50%目標不變

特斯拉周三盤後公布第2季財報，獲利優於華爾街預期，反映在解決中國大陸工廠供應鏈障礙和防疫封控問題、使生產重回正軌的努力上...

國際油價跌破每桶100美元 金價失守1,700大關

國際油價周三（20日）下跌，西德州原油期貨價格跌破每桶100美元，因美國政府數據顯示夏季駕駛高峰期的汽油需求下降，以及隨...

美股續揚 那指勁升1.6% 企業財報助攻科技股大漲

美股三大指數周三（20日）續漲，大型科技公司財報報喜，助攻那斯達克指大漲1.6%，但市場仍對通膨和聯準會（Fed）進一步...

老美省錢 少外食少買肉

美國通膨升抵40年來高點，促使民眾加速改變購物與飲食習慣，不但減少外食，也減少採買肉類。

Netflix止血 上季訂戶流失減速

串流影音龍頭Netflix因熱門影集「怪奇物語」新一季大受歡迎，第2季訂戶流失數量不到華爾街預期的一半。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。