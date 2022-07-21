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國際油價跌破每桶100美元 金價失守1,700大關

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周三（20日）下跌，西德州原油期貨價格跌破每桶100美元，因美國政府數據顯示夏季駕駛高峰期的汽油需求下降，以及隨著各國央行升息對抗通膨，引發經濟可能減緩、需求降溫的疑慮；金價跌至11個月低點附近，因為未來一周多國央行開會，可能帶來更激進的升息行動，令投資人對黃金ETF退避三舍。

美汽油庫存大增 西德州原油價格跌破每桶100美元

布蘭特原油9月期貨下跌0.43美元，跌幅0.4%，報每桶106.92美元。

西德州原油9月期貨下跌0.86美元，跌幅0.4%，報每桶99.88美元，失守100美元關卡。

美國能源資訊署的報告顯示，上周庫欣原油庫存大幅成長，汽油庫存大增350萬桶，遠遠超過路透訪調分析師預測的增加7.1萬桶。

瑞穗銀行能源期貨執行董事Robert Yawger說：「汽油是這裡的大問題，不會真的想見到汽油需求在盛夏季節出現倒退。」

汽油價格在6月攀升到每加侖5美元以上的紀錄高點，讓美國人感到震驚。

金價繼續下跌　失守1,700美元關卡 跌至11個月低點附近

現貨黃金價格跌0.88%，報每英兩1,696.58美元。美國黃金期貨結算價為每英兩1,700.20美元，下跌0.6%。

道明證券商品策略師Daniel Ghali表示：「金價陷於窄幅區間，但交易量很大。聯準會官員已經淡化升息4碼的預期，但金價仍然沒有成功反彈，因為仍有交易人士趁價格還沒有進一步下跌前賣出。」

彭博匯總的數據顯示，黃金ETF持倉連續15天減少，為2021年3月以來最長連降。

投資人正在等待幾大央行的決策，看看當局如何應對通膨飆升。歐洲央行決策者們定於周四開會。另據官方數據，英國6月消費者物價指數（CPI）再次飆升，較上年同期上漲9.4%，創自1982年初以來的最大升幅，凸顯出英國央行下個月升息的幅度有可能會超過以往。

現貨白銀跌0.3%，至每英兩18.67美元；白金下跌2%，至每英兩857.00美元；鈀金跌0.6%，至每英兩1,864.63美元。

金價 美國 德州

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