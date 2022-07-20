投資人持續關注財報 美股三大指數早盤平盤波動

美股三大指數20日早盤平盤波動，投資人正密切關注企業財報。

道瓊工業指數跌0.2%，標普500指數跌0.06%，那斯達克指數漲0.06%。費城半導體指數跌0.5%，台積電ADR跌0.64%。

即便美股前市大漲，投資人仍做好企業財報失色的準備，並找尋經濟現況的線索。

瑞銀財富管理投資長海菲爾（Mark Haefele）認為，儘管美股19日上漲，除非經濟情勢、央行政策、政治風險的前景更趨明朗，否則市場信心不會持續改善。

近期美股漲勢，讓一些投資人受到鼓舞，認為熊市已出現觸底反彈的跡象。美股三大指數19日收盤均站上50日移動均線，為4月來首見。

串流影音龍頭Netflix早盤股價漲1.72%%，原因是上季僅流失97萬名訂戶，遠低於市場預期的200萬人，上季的每股盈餘（EPS）也比市場預期出色。

目前約10%的標普500指數成分股企業已公布財報。根據FactSet，這些已發布財報的企業中，近69%的業績超越分析師預期。