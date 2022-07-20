台積電設備供應商KOKUSAI 擬建新廠、倍增產能

集微網消息，日經新聞20日報導，台積電成膜設備供應商KOKUSAI ELECTRIC計劃建新廠、倍增產能。日本半導體製造設備商KOKUSAI常務執行董事山田正行接受採訪表示，半導體需求雖部分出現放緩，不過數據中心等產業用需求預估將持續擴大，因此決定在2024年度之前（2025年3月底之前）於日本富山縣內興建新工廠，屆時包含韓國生產據點計算、整體產能將擴增至現行（2020年度）的2倍。KOKUSAI目前在日本富山縣富山市及韓國忠清南道設有生產據點，生產比重為日本75%、韓國25%。

山田正行指出，短期來看，半導體市場可能會出現調整局面，不過從未來10年來看、需求將增長，為了應對下一波浪潮、有必要建新廠。山田正行表示，計劃在2024年度結束前在能夠活用現有供應鏈、物流網的富山市內興建新工廠，目標將包含韓國據點在內的產能擴增至2倍。

報導指出，KOKUSAI主要生產成膜設備，在可一次性處理數十片矽晶圓的批量式成膜設備市場上，掌控約50%市佔率、為全球最大廠。KOKUSAI的客戶包含台積電、英特爾、三星電子等全球半導體大廠。