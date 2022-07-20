快訊

爆淨值危機 潤泰新、潤泰全：重新評估資產 目前不考慮處份資產

高雄蓮池潭風帆翻覆1死1失蹤 最後水上影像曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電設備供應商KOKUSAI 擬建新廠、倍增產能

集微網／ 集微網
日本半導體製造設備商KOKUSAI。圖／取自KOKUSAI ELECTRIC官網
日本半導體製造設備商KOKUSAI。圖／取自KOKUSAI ELECTRIC官網

集微網消息，日經新聞20日報導，台積電成膜設備供應商KOKUSAI ELECTRIC計劃建新廠、倍增產能。日本半導體製造設備商KOKUSAI常務執行董事山田正行接受採訪表示，半導體需求雖部分出現放緩，不過數據中心等產業用需求預估將持續擴大，因此決定在2024年度之前（2025年3月底之前）於日本富山縣內興建新工廠，屆時包含韓國生產據點計算、整體產能將擴增至現行（2020年度）的2倍。KOKUSAI目前在日本富山縣富山市及韓國忠清南道設有生產據點，生產比重為日本75%、韓國25%。

山田正行指出，短期來看，半導體市場可能會出現調整局面，不過從未來10年來看、需求將增長，為了應對下一波浪潮、有必要建新廠。山田正行表示，計劃在2024年度結束前在能夠活用現有供應鏈、物流網的富山市內興建新工廠，目標將包含韓國據點在內的產能擴增至2倍。

報導指出，KOKUSAI主要生產成膜設備，在可一次性處理數十片矽晶圓的批量式成膜設備市場上，掌控約50%市佔率、為全球最大廠。KOKUSAI的客戶包含台積電、英特爾、三星電子等全球半導體大廠。

半導體 日本 台積電

延伸閱讀

日本新增逾15萬例再創新高 東京、大阪各逾2萬例

和台積電、英特爾搶人？三星美國新廠開始招募廠務人力

評論／日本修憲 重新武裝實力如何？

美國晶片法案將闖關 台積電重返500元關卡

相關新聞

投資人持續關注財報 美股三大指數早盤平盤波動

美股三大指數20日早盤平盤波動，投資人正密切關注企業財報。

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

利率走高和通膨狂飆重創美國消費大眾，房貸市場跟著哀號，情況看來沒有最糟只有更糟。最新數據顯示，全美房貸需求已降到2000...

「超級馬利歐」若堅持下台 義大利和歐元麻煩大了

義大利政治危機再起，總理德拉基（Mario Draghi）因為在國會一項信任投票中未能贏得聯合政府成員「五星運動黨」支持...

台積電設備供應商KOKUSAI 擬建新廠、倍增產能

集微網消息，日經新聞20日報導，台積電成膜設備供應商KOKUSAI ELECTRIC計劃建新廠、倍增產能。日本半導體製造設備商KOKUSAI常務執行董事山田正行接受採訪表示，半導體需求雖部分出現放緩...

IEA：全球電力需求成長大幅趨緩 可能持續至明年

國際能源總署（IEA）今天指出，因為經濟成長遲滯以及能源價格飆漲，全球今年電力需求成長大幅趨緩，而這個趨勢可能會持續到明...

英國6月通膨率衝上9.4% 創40年來新高

英國6月通膨年增率達9.4%，刷新40年來的最高紀錄，加劇生活成本危機，讓英國央行下月急進升息的壓力更大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。