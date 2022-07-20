商品假評論氾濫 亞馬遜要提告打擊

虛假評價危害商譽，亞馬遜要提告了！許多臉書社團正招募大量評論員，發表虛假的產品評價，無論是吹捧自己的產品或打擊競爭對手，都可換取現金或有價商品。對此，亞馬遜19日痛批，「此舉將破壞消費者對整個評論系統的信任」，並對1萬多個臉書組群管理員提起訴訟。

虛假評論工廠

《BBC》報導，亞馬遜表示，許多臉書團體在美國、英國、德國與日本等地，向民眾提供金錢與免費商品，然後要求他們生成產品的虛假評論。

網路購物無法親自看到產品，所以相當仰賴網路評價，而大量的虛假評論能讓產品成為熱門首選或乏人問津。《華盛頓郵報》指出先前的調查發現，虛假評論有明顯主導了某些產品類別，包括藍牙耳機和保健品。

亞馬遜於2020年就阻止了超過2億條「可疑的虛假評論」，該公司仍在開發能夠識別假評論、並處置發佈者的技術，同時確保虛假評論不會浮出水面。但道高一尺魔高一丈，這些小組管理員會使用偽裝的關鍵詞，以避免Meta的自動搜尋工具找到，如將「Refund After Review」（審核後退款）改為，「Rfnd Aftr Rvew」。

訴訟橫掃網軍

亞馬遜於19日已對1萬多個Facebook群組管理員提起訴訟。該企業進一步表示，這些蓄意的手段是對亞馬遜客戶的欺騙，以及與亞馬遜賣家的不公平競爭，痛批「假評論的存在可能會破壞消費者對整個評論系統的信任」。

臉書母公司Meta 也聲明，徵求或鼓勵虛假評論的團體已違反公司政策並被刪除。我們正在就此事與亞馬遜合作，並將繼續與整個行業合作，以解決垃圾郵件和虛假評論。

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