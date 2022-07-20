西方制裁解套 亞洲成俄油新買家

俄羅斯石油出口量雖減少，收入卻逆勢成長。俄羅斯入侵烏克蘭後，因遭到西方國家制裁導致出口減少。不過，由於俄國找到急需能源的亞洲市場，以致其石油收入反而大幅成長。

石油出口創新低

據《Capital.com》報導，國際能源署指出，俄國石油出口在今年6月已降至2021年8月以來新低，但出貨營收反而因為價格較高，以及亞洲市場新買家大量購買貢獻而大幅成長。

該機構統計，俄國石油出口7月時月減250千桶/日，來到7.4百萬桶/日，其中又以原油減少最多，石油產品相對穩定。不過，其出口收入受到石油價格較高帶動而月增7億美元來到204億美元，相較去年平均還成長4成。

根據俄羅斯第三大的天然氣工業石油公司指出，俄國已成功找到大幅降價的原油客戶，其中一半是出口至亞洲。

禁石油將衝擊市場

6月初，信評機構惠譽國際就曾警告，歐盟同意禁止俄國石油與石油產品進口將會改變貿易流量並造成價格高漲。早在5月，俄國石油銷往亞洲也被外界注意到，當時俄國擠下沙烏地阿拉伯，成為中國最大的石油供應者。

從2019年數據發現，原油是俄羅斯最大出口產品，佔出口營收1,230億美元，其次則是精煉石油產品為662億美元以及263億美元的天然氣。

油輪公司搶禁運商機

據《Oilprice.com》報導，由於預期歐盟將在年底禁止俄國石油進口，因此，特別是希臘的私人船公司在過去2個月動作頻頻運送俄國石油，希望能從這次中國與印度購買俄國石油的機會獲取利潤。

由於這次歐洲禁令包括將禁止歐洲業者針對運送俄國石油至第三國家的海上運輸承保與融資，因此，包括希臘、中國與土耳其的船公司都亟欲爭奪商機。例如從俄國科茲米諾港運送原油至中國港口，船公司可賺得160萬美元，是俄烏戰爭前的3倍。

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