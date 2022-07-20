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受到延後認列影響 ASML將今年營收成長率下修一半至10%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
ASML為加快交貨腳步，去年開始略過在自家廠區的最後測試，好讓客戶更快取得機台。路透
ASML為加快交貨腳步，去年開始略過在自家廠區的最後測試，好讓客戶更快取得機台。路透

歐洲最大半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）周三表示，為加速交運而延後測試機台的決策持續影響獲利，今年營收成長率目標將由20%下修為大約10%。

ASML估計第3季銷售淨額介於51億歐元（52.2億美元）至54億歐元之間，不如彭博調查分析師原估的64.8億歐元。

ASML為加快交貨腳步，去年開始略過在自家廠區的最後測試，好讓客戶更快取得機台，不過ASML仍得等到客戶正式認可，才能認列收入。ASML表示，去年快速交貨而延至今年才認列為營收的金額，預料將由10億歐元增至28億歐元。

執行長溫彼得 (Peter Wennink) 發布新聞稿說：「第2季所見基本上是供應鏈更加受限的情況，也實則影響第3季。我認為直到今年內都是如此。」

荷蘭外交部長胡克斯特拉日前證實，荷蘭政府正與美國協商，有意禁止ASML向中國大陸半導體成熟製程生產必備的深紫外光（DUV）機台。溫彼得也對此表示反對，理由是DUV已是成熟的技術。

ASML第2季出貨91台微影機器，今年計劃55台先進的極紫外光（EUV）的機台，不過受到延後認列收入的影響，今年只會認列40台的收入。

半導體 荷蘭 外交部

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