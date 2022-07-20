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IDC：全球晶片短缺尚未結束

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
IDC分析師說，全球晶片短缺的問題還沒結束。 路透
IDC分析師說，全球晶片短缺的問題還沒結束。 路透

調研機構IDC亞太研究主管說，全球晶片短缺的問題還沒有結束，俄烏戰爭持續導致重要零件供應緊縮。

IDC亞太研究主管Vinay Gupta在美國財經媒體CNBC的訪談中表示，「半導體的供應不會馬上增加。因為製造半導體所需的很多原物料、氣體，瓶頸仍在。」主要就是俄烏戰爭還是阻礙著供應鏈，例如製造晶片所使用的氪，全球最大輸出國就是俄羅斯和烏克蘭。台積電、三星、英特爾採用的晶片高階製程，其中微影技術所需的氖，一半以上由烏克蘭供應。

Gupta也提到，通膨上升，預期各央行會有更多的貨幣緊縮，這已經造成經濟「消費者導向式的減緩」。資訊科技（IT）相關支出，特別是消費者資訊科技開支減少，正是衰退跡象。目前企業的IT支出，諸如軟體服務、雲端運算等還撐住，不過通膨壓力日高，已經要打預算保衛戰了。

以全球利率往上升的趨勢，經濟減退就要侵蝕到IT產業。Gupta認為，若情況沒有改善，亞洲地區的科技業今年末或明年初，可能也會跟美國科技業一樣，開始放緩招募人力的速度。

俄烏戰爭 烏克蘭 半導體

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