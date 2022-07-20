高盛分析師：美元狂飆 蘋果面臨匯損風險

美元匯率強勢，對歐元、亞洲貨幣勁升，持續成為影響美國科技產業獲利的一大因素。高盛分析師認為，蘋果公司也可能面臨匯損風險。

高盛集團分析師師霍爾（Rod Hall）在19日的研究報告中表示，蘋果在6月底止的一季可能見到穩健的需求，受惠於中國大陸上月解封後的銷售激增。

霍爾也說，蘋果預測供應鏈問題將導致上季營收減少40億美元至80億美元的看法可能太過悲觀。他預測蘋果在9月底止一季的供應鏈問題相關營收減損不到20億美元。

然而，霍爾指出蘋果上月面臨的匯率影響可能比原先預期糟糕。蘋果原先預期匯率影響對營收成長率的衝擊為3個百分點，但他現在認為，實際的影響可能會達至少4個百分點。科技巨擘IBM原先預測第2季匯損對營收成長率的衝擊為3至4個百分點，但實際的影響為6個百分點。IBM管理層預測，第3季的匯損衝擊程度為8個百分點。

蘋果公司將在下周四（28日）公布財報。

霍爾預期，蘋果公司本季營收成長率面臨的匯損衝擊為6個百點，利潤也可能受影響，除非該公司調高在地市場售價予以抵銷。

好消息是，霍爾說，iPhone 14預料在9月推出，將拉抬營收，因零售業者會在秋季銷售季前建立庫存。

霍爾預估蘋果上季營收為802億美元、每股盈餘1.11美元，略低於華爾街平均預估的營收824億美元與每股盈餘1.15美元；霍爾對9月蘋果業績的預估為營收886億美元，每股盈餘1.29美元，也低於分析師預估的營收898億美元與每股1.31美元。