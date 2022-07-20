【專家之眼】從拜登總統訪問中東看美國的衰落

七月中旬，美國總統拜登訪問以色列和沙烏地阿拉伯，此乃拜登上任後首次訪問中東地區，其主要目的就是有意重建與這國家的關係，展示美國對該地區的承諾，並在俄烏戰爭中贏得盟友，還要應對伊朗、俄羅斯和中國日益增長的影響力，當然還想敦促沙烏地增產石油，以便降低國際原油價格來紓解美國通膨。但因拜登曾稱沙國是賤民(pariah)國家，以至於此次只好硬著頭皮不恥造訪，效果甚為有限，連美國一些媒體都以空手而回來形容，可見美國的國際影響力日益下降。

在出發之前，美方就曾表示，由於防疫原因，不與對方握手。因而媒體特別拍攝到拜登與王儲薩勒曼(MBS)碰拳的照片，來修補兩者陷入困境的關係。因為美方認定，MBS與2018 年華盛頓郵報記者卡舒吉 (Jamal Khashoggi)被殺害有直接關聯，但沙方當局否認了這一指控，還曾因此拒絕與美國交流。可是在碰拳當時，兩人都沒有戴口罩，可見美方想要避免與MBS握手的尷尬，但又有求於人，確實讓人看破手腳，而且讓人懷疑這次訪問的意義何在。

中東的情勢複雜多變，基於猶太人在美國的重要影響力，美國與以色列關係緊密友好，但此次拜登在以阿衝突中，只以訪問屯墾區來表示對巴勒斯坦支持，輕描淡寫，並未扮演積極調停的角色。沒想到拜登才剛離開以國，就有兩枚飛彈從加薩走廊射向以色列，讓以巴衝突再起。美以兩國還簽定協議共同針對伊朗，但顯然雙方意見分歧，因拜登主張以外交方式，但以方卻認為外交並不會讓伊朗停止，因而還主張武力。尤其在拜登離開中東之後，俄國總統普亭立即訪問伊朗，更惡化了當地的情勢。

由於美國的斡旋，以色列、埃及和沙國之間還達成了一項協議，一支由美國領導的小型國際維和特遣隊，將退出具有戰略意義的蒂朗島，以便幫助以色列與沙國的融合。但沙國卻不領情，並不支持與以色列來對抗伊朗，反而有意與世仇伊朗緩和關係，可見美國在對付伊朗方面的徒勞。而沙國卻向所有航空公司開放其領空，為更多往返以色列的飛航鋪平道路後，這次旅行見證了沙以兩國之間的關係小幅改善。

儘管拜登在沒有獲得沙國立即增產石油的承諾，這還要由八月份石油輸出組織OPEC的會議來決定。但至少因聯合國斡旋葉門衝突停火，美方也取消了對沙國進攻行動的支持，沙國與伊朗也因葉門內戰降溫而緩和，這可算是拜登的一次成就，由於葉門政府軍向來由沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和西方國家支持，但叛軍胡賽武裝（Houthis）也有伊朗做靠山。

綜合觀之，拜登此次中東行的成果有限，真正的目的比如拉攏抗俄盟友以及增產石油等，都還在未定之天，尤其對於伊朗的態度強硬，更增加了當地的火藥味。雖然緩和了沙國與伊朗的關係，但兩相抵消之下，確實難以對於拜登的期中選舉產生加分作用，可見美國在中東地區的影響力弱化。