油價上漲 基本金屬下跌 金價持平

隨著整體金融市場風險偏好走強，原油價格周二上漲，市場價格結構顯示供應仍然偏緊，但美國成品油價格回落。對全球經濟前景的疑慮推動銅價下跌，金價持平。以下是整理自彭博的商品行情：

油價延續漲勢

原油價格周二連續二日上漲，追隨了股市的漲勢；市場缺乏流動性使油價容易受到整體金融市場表現的影響。

西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.6％，收復了盤中的近3％的跌幅；結算價在每桶104美元上方。8月交割的WTI原油期貨上漲1.62美元，結算價報每桶104.22美元；9月布蘭特原油期貨上漲1.08美元，結算價報每桶107.35美元。

儘管期貨市場大幅波動，但現貨原油依然大幅溢價，表明供應緊張。Keystone輸油管道部分中斷導致加拿大向美國煉油商的供應減少，加劇了供應緊張局面。

儘管原油價格走強，但成品油價格開始下滑。根據美國汽車協會周二公布的數據，美國全國汽油價格跌至兩個月低點。

金價維持在11個月低點

隨著交易員評估貨幣政策進一步收緊的前景及其對全球經濟成長的影響，黃金價格周二繼續維持在接近11個月低點附近。儘管美元指數從上周達到的創紀錄高點回落，但強勢美元依舊將黃金價格壓制在每英兩1700美元一線。

紐約時間下午1:54，現貨黃金持平於每英兩1,711.18美元；白銀、白金和鈀金上漲

基本金屬下跌

由於一些大型礦業公司警告稱經濟放緩將削弱需求，全球金屬市場走低。鐵礦石連續二日低於每噸100美元；鋅、鉛和銅價格走低，銅價下跌2%。

全球最大礦商必和必拓周二對全球經濟全面放緩發出警告；其競爭對手力拓集團上周也發表了類似言論。

中國大陸今年為推動基礎設施投資的資金支持力道料將達到人民幣7.2兆元；為了解決不斷擴大的房貸斷供危機，中國金融管理部門據悉正在考慮為因樓盤爛尾而停止還房貸的購房者提供緩衝期，此外銀行被要求新增信貸支持以幫助項目復工；這些措施在周一提振了銅價，但銅價周二再度遭遇拋壓。

「在房地產市場仍然面臨挑戰之際，我們不認為中國最近宣布的基礎設施刺激措施足以扭轉形勢，」 摩根士丹利分析師Amy Sergeant等人在一份報告中表示。「雖然我們的銅價預測一段時間來一直在下行，但到目前為止價格還不夠低」。