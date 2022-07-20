歐洲考慮升息50基點的消息推升歐元 美元連三貶

美元周二連續三天走貶，歐元則反彈至兩周高點，據路透報導 ，歐洲央行（ECB）決策者考慮在周四的會議上升息50個基點，幅度大於預期，以抑制創紀錄的高通膨。

歐元反彈，遠離上周觸及的近平價水平，最高升至1.0269美元，漲幅1.2%，為7月6日以來最強，因貨幣市場將周四升息50個基點的可能性定價為60%，高於周一的25%。歐元尾盤仍升0.9%，報1.0229 美元。美元指數跌0.6%，報106.682。

投資人也在關注義大利的政治局勢，義大利政府陷入了德拉基是否繼續擔任總理的不確定性之中。然而，考慮到對天然氣供應的持續疑慮和對經濟的打擊，以及歐洲央行到底能有多鷹派，分析師不願意轉而看升歐元。

滙豐銀行歐洲外匯研究主管Dominic Bunning說：「在我們看來，這種反彈很可能被 證明是短暫的，應該為歐元空頭提供更好的進入水平。」

英鎊升漲0.3%至1.1986美元，受到美元普遍走軟支撐。美元兌日圓微升0.1％至138.2日圓，向上周觸及的24年高點138.39回升。

澳幣升值1.2%，至0.6898美元，此前澳洲央行決策者表示，他們認為有必要在近期升息的基礎上進一步收緊政策。