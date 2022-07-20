台積電ADR大漲3.1% 追隨費半勁揚

台積電ADR周二大漲3.1%收在86.15美元，較台北交易股價溢價4.9%，費城半導體指數大漲4.6%。

美股三大指數大漲，創近一個月來最大單日漲幅，道瓊指數勁揚超過750點，由於更多企業追隨大銀行腳步，公布高於預期的獲利成績，讓原先擔心通膨上升和聯準會（Fed）緊縮政策會影響企業獲利的投資人鬆口氣，同時押注市場觸底。

道瓊工業指數收盤大漲754.44點，漲幅2.4%，至31,827.05點；標普500指數漲105.84點，漲幅2.8%，至3,936.69點，創6月9日以來的最高收盤水準；那斯達克指數大漲353.10點，或3.1%，至11,713.15點。

台灣加權股價指數昨天下跌25.56點收在14,694.08點。台積電跌0.9%收在491.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 84.27 +4.44 82.60 2.03

中華電 CHT 121.93 -0.02 121.50 0.35

台積電 TSM 514.90 +3.07 491.00 4.87

聯電 UMC 41.42 +3.43 39.90 -0.04

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據