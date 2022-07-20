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道瓊大漲逾750點、費半勁揚逾4% 投資人押注美股觸底

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美股三大指數周二（19日）大漲，創近一個月來最大單日漲幅。美聯社
美股三大指數周二（19日）大漲，創近一個月來最大單日漲幅。美聯社

美股三大指數周二（19日）大漲，創近一個月來最大單日漲幅，道瓊指數勁揚超過750點，由於更多企業追隨大銀行腳步，公布高於預期的獲利成績，讓原先擔心通膨上升和聯準會（Fed）緊縮政策會影響企業獲利的投資人鬆口氣，同時押注市場觸底。

道瓊工業指數收盤大漲754.44點，漲幅2.43%，至31,827.05點；標普500指數漲105.84點，漲幅2.76%，至3,936.69點，創6月9日以來的最高收盤水準；那斯達克指數大漲353.10點，或3.11%，至11,713.15點。

三大指數都創6月24日以來最大單日漲點和百分比漲幅，比6月中旬的低點上漲逾6%，但今年來仍大幅下跌。

費城半導體指數勁揚123.57點，漲幅4.61%，報2,803.14點。

投資人正在分析企業財報，評估數十年來最嚴重的通膨對企業獲利和消費者支出造成的影響。由於市場原先預期本財報季可能令人失望，但只要出現意外高於預期的業績財報，都可能激勵股價走揚。

蘋果、Alphabet等大型股在周一下跌之後反彈，分別勁揚超過2%與4%。

油田服務提供商Halliburton上漲2.1%，此前公布上季獲利經調整後大增41%。玩具製造商孩之寶（Hasbro）漲0.7%，此前該公司公布的高於預期的上季獲利。 銀行控股公司Truist Financial上漲2.6%，也因上季獲利優於預期。

Simplify資產管理公司執行長Paul Kim表示：「與較低的預期相比，獲利情況較佳，所以我們並未看到貨幣政策緊縮和通膨對營收的影響像人們擔心的那麼大。」

不過Paul Kim表示：「總體情況沒有改變。我們仍然有獲利下滑、高通膨壓力和Fed緊縮政策的問題。因此從長遠來看，我不認為這種類型的反彈有持久力。」

美國銀行最新的基金經理調查顯示，投資人對高通膨和貨幣政策緊縮正衝擊消費者和就業的跡象保持高度警覺，股票配置下降至2008年10月以來最低，現金部位攀抵2001年以來最高。

在其他公司消息方面，IBM股價重挫超過5%，至每股130.88美元，該公司周一警告，美元強勢造成的今年匯損衝擊可能約35億美元。

醫療保健巨擘嬌生公司（Johnson & Johnson）下跌1.5%，逆轉盤中稍早的漲幅，雖然上季營收和獲利高於預期，但嬌生調降今年獲利預估，反映美元急升的影響。

通膨 嬌生 Fed

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