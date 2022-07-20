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Netflix流失訂戶小於預期 盤後股價飆漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Netflix推出的《怪奇物語》新一季大受歡迎。美聯社
Netflix推出的《怪奇物語》新一季大受歡迎。美聯社

線上影視串流平台Netflix因《怪奇物語》新一季大受歡迎，第2季流失訂戶小於預期，盤後受此激勵大漲多達12%。

Netflix公布第2季訂單流失97萬，只有分析師所估一半不到。Netflix也預估本季會新增100萬個訂戶，雖不如分析師所估的183萬，仍將扭轉上半年的頹勢。Netflix表示，6月在美國收視率創下歷史新高 7.7%。

Netflix盤後股價一度上漲至225美元，正常交易時段收在201.63美元，今年以來下跌67%。

Netflix上季在最大市場美加地區流失130萬個訂戶，在歐洲、中東非洲流失77萬，但在亞太地區尤其在印度降價促銷後成長110萬。因應訂戶減少，Netflix管理層開始調整策略，明年初將推附廣告的降價服務。

就第2季而言，Netflix營收增加8.6%至79.7億美元，不如分析師原估的80.4億美元，部分原因是美元走強。

非洲 中東 印度

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