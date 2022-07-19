新興貨幣貶成一片 但亞洲2區域國家貨幣表現相對強勢

南亞及東南亞國家貨幣在這一波美元強勢升值期間，表現普遍優於已開發國家的貨幣，主因亞洲國家經濟陸續解封，且各國央行動作敏捷，有助於抵消美元強升的衝擊。

美國聯準會（Fed）加速升息，對其他已開發國家及新興經濟體的貨幣造成沈重壓力。今年來歐元／美元貶值11%，日圓對美元更重貶17%。反觀一些南亞與東南亞國家，早在Fed行動之前就先行升息，因此這些國家的貨幣今年來對美元平均貶值約7%。

新加坡銀行首席經濟學者莫西─烏丁表示，「2013年發生退場風暴時，這些國家的基本面相當脆弱」；但這次各國央行不僅反應快速，甚至採取先制性行動，而且以往的弱點─經常帳逆差，現在問題已經不大，從而對各國貨幣提供一些保護；加上各國陸續解封，也使經濟動能增強，因此貨幣表現優於已開發國家。

今年來新加坡幣對美元只貶值3.5%，因為金融局（MAS）政策反應迅速，而且觀光與電訊業正在復甦。

印尼與馬來西亞反而因為原料價格上漲而受益。印尼天然氣及棕櫚油等原料出口暢旺，貿易順差沒趣，因此印尼盾雖也對美元貶值，但比2020年疫情初期要好得多，且央行今年來尚未升息

印尼盾與馬幣今年走勢相對強韌，也得力於外資的支持。摩根大通的數據顯示，上半年外資淨流入印尼與馬來西亞證券市場的金額分別為54億及13億美元。

上半年外資淨流出印度股、債市場金額高達290億美元，但盧比貶幅仍僅7%，比日圓貶幅小得多。央行為支撐盧比，外匯存底已減少340億美元，但央行認為並無必要大舉進場干預。