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彭博：台積電正再度發行美元債 防禦渾沌的半導體前景

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
晶圓代工龍頭台積電（2330）傳出將再度發行美元債券。路透
晶圓代工龍頭台積電（2330）傳出將再度發行美元債券。路透

彭博資訊報導，晶圓代工龍頭台積電（2330）正進行4月以來第二度發行美元債券。在半導體產業前景日益不明確之際，台積電的發債結果可能會顯示出投資人對這類債券的胃口情況。

彭博引述知情人士的消息報導，台積電正在行銷兩批不同期限的債券，初步價格參考定在票面利率比5年期美國公債高150個基點，以及比美國10年期公債高出200個基點。

這樁債券發售案正吸引市場關注，此前台積電的大客戶蘋果公司傳出規劃明年減緩聘僱與支出成長，以因應可能出現的景氣下滑。台積電上周也警告延後資本支出，同時表示在海外規劃設廠的成本已證實非常高。

台積電的債券發售行動也為沉寂的亞洲債市注入活水，此前聯準會猛烈升息已導致債市借貸成本大幅提高。

根據彭博彙編的資料，台積電在4月發行合計35億美元的四種期限債券後，這回即將發售的債券初步價格參考相當於比既有的同期限美元債券殖利率高出至少50個基點。

國際信評機構穆迪（Moody’s ）在一份報告中表示，台積電的Aa3債信評等受制於半導體產業的資本密集和景氣循環本質。台積電必須投入大量資本支出，為持續進行的技術研發提供資金，並且滿足現有和新客戶增加中的需求。

台積電已表示，規劃以120億美元在亞利桑那州設廠的支出費用可能會高於原先預期。

台積電 半導體 債市

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