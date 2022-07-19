快訊

機密被經濟間諜盜年損千億 加重罰則為何企業憂心

金融時報：美國會議長波洛西下月訪台

高中免試入學放榜 12.8萬人上榜、錄取率99.26%刷新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IBM財報佳但警告匯損衝擊、調降現金流預估 盤後重挫4%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
IBM上季財報優於市場預期，但警告出現匯損衝擊。美聯社
IBM上季財報優於市場預期，但警告出現匯損衝擊。美聯社

科技巨擘IBM公布第2季營收和獲利優於市場預期，但警告今年受美元強勢所產生的匯損達35億美元，並調降2022年自由現金流預估，消息拖累IBM股價在18日盤後重挫逾4%。

IBM調降現金流預估，使得優於分析師預期的財報結果相形失色。在科技支出減少的疑慮環伺之際，IBM財報顯示，大型電腦、諮詢服務與雲端服務業務依舊穩健。

IBM表示，今年估計自由現金流為100億美元，是先前預估100億至105億美元的低端值。IBM財務長卡瓦諾（Jim Kavanaugh）表示，調降區間並非是整體業務減緩的結果，主因是美元匯率強勢與停止在俄羅斯的業務，「我們的需求依然穩健」。

回顧上季，IBM第2季營收成長9%至155億美元，淨利增加至14.7億美元，高於去年同期的8.1億美元。IBM去年11月將管理基礎設施服務業務分拆給上市公司Kyndryl，對Kyndryl的銷售拉抬了IBM的營收。

IBM股價在18日收盤報每股138.13美元，盤後重挫約4%。在今年科技股大跌趨勢中，IBM股價逆勢抗跌，今年來上漲3.3%，相較下，iShares擴展科技軟體類股ETF重挫31%。

這家「藍色巨人」在執行長克里希納（Arvind Krishna）的領導下，要從基礎和IT服務的傳統業務轉向聚焦快速成長的雲端運算市場。收購成了這項策略的主要環節，IBM在克里希納任內已經收購超過25家公司，主要聚焦強化該公司的混合雲端產品與服務。

混合雲端營收上季大增18%至59億美元。克里希納希望IBM能以所謂「混合模式」與其他雲端業者有所區隔，這種模式協助客戶儲存和分析在自家辦公室與廠房、私人雲端服務和由亞馬遜、微軟等業者運作的伺服器的資料。

至於軟體事業營收成長6.4%至62億美元，低於預期；諮詢服務營收成長10%至48億美元，優於預期；包括大型電腦在內的基礎設施部門則貢獻42.4億美元營收，成長約19%。

克里希納表示：「我們持續預期全年營收成長率會在我們中個位數型態的高端。」

IBM上季毛利率縮減至53.4%，低於一年前的55.2%。該公司表示，競爭激烈的就業市場影響其諮詢服務部門的業績，延續今年初見到的趨勢。財務長卡瓦諾說：「諮詢服務部門占IBM逾半數人力，是受到通膨就業市場和人力成本上揚影響最深部門。」

卡瓦諾 俄羅斯

延伸閱讀

美超級財報週 法人：台股先挑戰月線反壓

金門+142縣府提醒長者接種疫苗 送禮券快篩劑月底截止

分析師：亞馬遜未來將讓AWS雲端服務拆分出去

醫病平台／從英勇捨己救人的鄭達志醫師談起

相關新聞

就怕景氣反轉！除了蘋果 還有哪些科技大咖凍結人事？

彭博資訊周一（18日）報導，蘋果（Apple）明年將放緩一些部門的人力招募和支出，以因應經濟可能衰退的情勢。蘋果加入多家...

IBM財報佳但警告匯損衝擊、調降現金流預估 盤後重挫4%

科技巨擘IBM公布第2季營收和獲利優於市場預期，但警告今年受美元強勢所產生的匯損達35億美元，並調降2022年自由現金流...

美官員：盟邦尋求跟進美國 禁新疆強迫勞動商品

美國高階官員今天告訴路透社，美國盟友似乎承諾響應華盛頓的號召，禁止來自中國新疆地區的強迫勞動商品

美財長將在南韓演說 不能坐視中國大陸在關鍵領域擾亂經濟

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）正在南韓訪問，她將在19日的演說直接點名中國大陸，「不能坐視像中國這樣的國家...

美日新冠部長線上會議邀請台灣？ 普萊斯未正面答覆

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日與日本外務大臣林芳正共同主持新冠肺炎全球行動計畫線上部長級會議，國...

屢未刪除「非法內容」 俄羅斯罰Google逾112億

俄羅斯通訊監管機構表示，Alphabet旗下谷歌公司（Google Inc.）一再未能移除俄國視為非法的內容，像是關於烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。