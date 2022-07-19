就怕景氣反轉！除了蘋果 還有哪些科技大咖凍結人事？

彭博資訊周一（18日）報導，蘋果（Apple）明年將放緩一些部門的人力招募和支出，以因應經濟可能衰退的情勢。蘋果加入多家矽谷體質優異科技公司的行列，採取保守聘僱政策，企業界對美國未來數月經濟衰退的憂慮，可見一斑。

蘋果

蘋果公司每年會分配一定數量的資金給各個主要部門，用於研發，建立資源和人才招募。據了解，2023年公司部分團隊分配到的預算低於預期，而且有些部門不準備擴增員額，有些部門則是遇缺不補。這與以往有些年會增聘5%到10%員工的情況相比，聘僱的力道明顯減少。

到目前為止，亞馬遜（Amazon）、字母（Alphabet）旗下的Google、微軟（Microsoft）加上新入列的蘋果，都還沒談到裁員，只是放緩聘用人員的速度。

這些科技大咖與其他知名具代表性的企業，近期的最新人力招募政策，重點整理如下：

微軟

因公司組織重新調整，一些職位裁撤，影響到18萬員工中的1%人力。不過微軟表示，到今年年底前，總員工人數還會是增加的。Windows、Office、Teams這幾個部門的聘僱速度已經放慢。

特斯拉（Tesla）

據報導，特斯拉已資遣自駕技術相關的數百名員工，並且關閉加州一處辦公室。執行長馬斯克稍早前表示，經濟環境日益嚴峻，裁員有其需要。他向彭博資訊說明，未來三個月，將裁減10%的支領固定薪酬人力，但一年內總僱工人數還是會增長。

谷歌（Google）

Google執行長皮伽（Sundar Pichai）告訴員工，公司在今年剩餘時間裡，將減緩聘僱。這對這位網際網路巨人而言，是非常罕有的舉動，以往Google動輒每年增聘數萬員工。對於技術人才和其他重要角色的僱用，則還是會持續。

臉書（Facebook）

母公司Meta已減少開支，放緩部分資深職位聘僱。4月時宣布今年支出要省下30億美元。Meta停止了還在初期階段的智慧手表原型研發，重心改放到影音裝置Portal之上，更聚焦商業客戶而非一般消費者。這些政策改變，都影響人力配置與需求。

亞馬遜（Amazon）

亞馬遜疫情期間為因應網購訂單激增，物流倉儲增聘大量人力，如今變得人力過剩，勢必需要減少人員。公司也正把多餘的倉儲空間分租出去，同時停止新設施的開發，並且再花一些時間確定作業量能重估與相應人力配置。

金融巨擘高盛

高盛集團決定放緩人力招募，並且調降特定的專業服務費。先前因為疫情而暫停的年底一年一度的員工工作表現檢核，也將恢復。路透說，恢復考核，找出表現欠佳的員工，是華爾街銀行未來可能裁員的最強烈訊號。去年大舉招募之後，華爾街近來聘人力道早已減弱。

疫情爆發戶網飛（Netflix）和派樂騰（Peloton）

Netflix上個月削減了數百的職位。健身器材公司派樂騰最近剛宣布要完全收掉製造部門，以後運動器材設備的生產全部外包。