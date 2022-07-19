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買不停！ 巴菲特的波克夏又砸逾33億元敲進這檔股票

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
波克夏公司董事長巴菲特。路透
波克夏公司董事長巴菲特。路透

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司18日表示，已再度加碼買進西方石油公司（Occidental Petroleum）194萬股，對該公司總持股比率逼近20%，這使得該公司接近必須把西方石油公司公司部分獲利數字納入自家財報的門檻。

監管文件顯示，波克夏在7月14日至16日又花費1.12億美元（約33.8億新台幣）買進西方石油股票，對該公司持股比率達19.4%，合計持股價值約109億美元（約3290億新台幣）。

如果波克夏在西方石油的持股比率攀抵20%，必須將西方石油的獲利按比率納入自家財報中。

根據路孚特I/B/E/S的數據，分析師平均預期西方石油今年淨利約107億美元。雖然一些分析師和投資人推測波克夏最終可能收購整家西方石油公司，但波克夏可能會主張其會計應該維持不變，因為該控股公司是持有被動股權。

波克夏同時持有100億美元的西方石油優先股，還擁有可以50億美元買進8,390萬股普通股的認股權證。

西方石油股價今年來翻漲逾一倍，18日收盤報每股60.05美元，漲勢受俄羅斯入侵烏克蘭、導致油價飆漲帶動。

波克夏 俄羅斯 烏克蘭

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