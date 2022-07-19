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美元回軟觸及一周低點 市場押注Fed月底升息3碼非4碼

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元兌一籃子貨幣周一（18日）觸及一周最低，從上周創的20年高點回落，因上周五美國經濟數據顯示通膨預期下降，交易人士縮減對聯準會（Fed）本月底升息幅度的預期。歐元和英鎊兌美元走升。

美元指數跌0.6%，報107.41。該指數上周四觸及108.65的20年高點。

美元兌日圓貶值0.31%，報138.14日圓；歐元兌美元升值0.62%，報1.0143美元。

聯準會上周五暗示，他們可能會在7月26-27日的會議上堅持升息3碼。此前與聯準會短期聯邦資金政策利率掛鉤的期貨合約交易人士此前一直傾向於升息4碼，但他們現在堅定地將押注轉向3碼。

Caxton市場情報主管Michael Brown表示：「上周密西根大學五年通膨預期下降，以及聯準會理事沃勒嚴重質疑更大規模的升息後，消化的預期明顯逆轉。」他說，美元周一的部分疲軟可能反映了強勁大漲後的獲利了結。

被視為風險偏好流動性指標的澳幣升值0.32%。在中國大陸當局暗示將支持房地產產業後，鐵礦砂和銅價攀升，使商品貨幣獲得提振。

美元疲軟幫助英鎊升值0.75%，至1.1959美元，但英國的政治風險和持續的經濟衰退擔憂限制升幅。

比特幣上漲4.57%，至21,876.5美元，延續回升趨勢。在先前一輪拋售中，比特幣曾跌破20,000美元水準。

聯準會 比特幣 通膨

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四大因素不利物價趨緩 中研院估通膨率破3%

彭博：美國輸出通膨

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