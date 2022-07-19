高雄市與巴西工業城線上會議 談智慧產業商機

駐聖保羅辦事處、高雄市政府與台北市電腦同業公會今天舉辦智慧產業商機線上洽談會，邀請聖保羅州聖約瑟平原市官員參與，促進台灣與巴西經貿關係與智慧產業交流。

為促進兩國智慧城市交流，駐聖保羅辦事處安排聖約瑟平原市（São José dos Campos）創新暨經濟發展廳長馬貴絲（Alberto Marques）3月率企業訪問團出席台灣智慧城市展，並在台北市「智慧城市首長高峰會」與台北市政府及科技業者展開系列商貿交流與座談。

為持續推進兩國智慧城市合作交流，駐聖保羅辦事處、高雄市政府與台北市電腦同業公會18日共同舉辦線上「聖約瑟平原市與高雄市智慧產業商機洽談會」，邀請聖約瑟平原市長法里亞斯（AndersonFarias）、高雄市副市長林欽榮及兩國企業界50餘人與會。

聖約瑟平原市位在聖保羅市東北方約100公里，是巴西重要的工業城市、飛機製造和科學研究中心，人口約70萬。

高雄和聖約瑟平原市代表在會中簡介智慧城市及各項智慧應用發展成果，與會企業代表則透過直接對談方式，增進兩國在經貿關係與智慧產業的交流。

駐聖保羅處長馮光中說，很榮幸藉此活動推動聖約瑟平原市與高雄市交流，探索兩市智慧產業合作利基與商機，助益並強化台巴兩國多元交流。全球先進各國將第5代行動通訊技術（5G）列為發展重點之際，台灣已於大數據、遠距醫療、智慧農業及物聯網等應用具有良好口碑及經驗，可作為巴西探索全球智慧產業商機的可靠合作夥伴。

法里亞斯表示，聖約瑟平原市為巴西首座智慧城市，已與國際知名智慧城市並列，將於2023年1月啟動5G商業化運轉，輔以轄下科技園區完善軟硬體基礎，有助拓展創新業務及強化生產供應鏈，特別是愛立信巴西公司已在該市投入5G產品生產及拉美布局。台巴兩國企業於5G產業合作甚具潛力，續盼與台灣智慧城市持續深化經貿合作關係。

高雄市副市長林欽榮說，高市府團隊於2020年上任後，結合製造業、金屬材料研發、航太業、石化產業優勢及厚實基礎，已建立半導體材料研發聚落及電動巴士製造基地，以期打造高雄為台灣最完整的5G、物聯網（IoT）實驗場域及國際智慧城市新地標。他也在會中邀請聖約瑟平原市府團隊於2023年3月到高雄參加智慧城市展。

聖約瑟平原市為巴西最具代表性智慧城市，各項智慧城市評比規模及成果均富盛名，獲巴西技術標準協會（ABNT）276項指標檢驗，成為全球79個智慧城市之一，媲美上榜的台北市及阿姆斯特丹，也是巴西境內唯一通過認證的城市，是有意改造為智慧城市的其他城市的觀摩學習對象。