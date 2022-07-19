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原油期貨大漲5% 伊拉克石油部長估今年油價100美元以上

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價周一（18日）大漲逾5美元。路透
國際油價周一（18日）大漲逾5美元。路透

國際油價周一（18日）大漲逾5美元，漲幅超過5%，在沙烏地阿拉伯拒絕就未來增產做出任何承諾之後，石油價格反彈至100美元之上；美元走軟也幫助更廣泛的大宗商品市場站穩，金價從上周達到的11個月低點反彈；銅價延續反彈走勢，受美元疲軟和中國大陸穩地產政策的支撐。

油價大漲5% 站穩每桶100美元之上

布蘭特原油9月期貨收盤上漲5.11美元，漲幅5.1%，收每桶106.27美元。

西德州中級原油8月期貨結算價上漲5.01美元，漲幅5.1%，報每桶102.60美元。

在美國總統拜登上周結束訪問沙烏地阿拉伯之後，沙國部長們堅持表示石油政策決定將由市場邏輯和聯盟協議決定。

伊拉克石油部長賈巴爾（Ihsan Abdul Jabbar）接受彭博資訊採訪時表示，今年的原油價格將在每桶100美元之上。

賈巴爾說：「我希望石油輸出國組織（OPEC）保留其用於衡量和控制供需平衡的工具。我們將與我們的伙伴討論。」 OPEC+將於8月3日召開下一次會議。

賈巴爾預期預期未來三到四年油價都將維持高檔，但他沒有透露具體價格。他認為，OPEC+為油價穩定做出了貢獻，將油價維持在100美元左右，產油國之間的持續合作將幫助緩解未來任何能源市場危機的影響。

BOK Financial高級副總裁Dennis Kissler說，油價本周開盤反彈，主要是受美元走軟和股市上漲的推動，「沙烏地阿拉伯沒有給出立即增產的跡象，這意味著上周的拋售可能被過度誇大了」。

美元周一從多年高點回落，這支撐了商品價格。Ritterbusch and Associates LLC總裁Jim Ritterbusch說：「今天的強勢上漲主要是由於美元大幅和普遍走軟，在過去幾周，美元一直是每日油價波動的關鍵驅動力。」

金價從11個月低點反彈

現貨黃金價格收盤上漲0.06%，報每英兩1,709.22美元，盤中稍早曾上漲近1%。美國黃金期貨結算價報每英兩1,710.20美元，上漲0.4%。

OANDA高級分析師Edward Moya說：「我們看到由於美元走弱，黃金出現了相當不錯的反彈。」但他表示，黃金投資人現在有點樂觀，因為目前的爭論是聯準會升息3碼或是4碼。 美元指數周一下跌0.7%，從近20年高點回落。

銅價在創一年最大周跌幅之後反彈

 

倫敦金屬交易所期銅上漲3.3%，結算價每噸7,426.50美元。銅價在上周跌破每噸7,000美元大關後，延續反彈走勢，受美元疲軟和中國大陸穩定房地產市場的行動支撐。中國大陸銀行業監管機構要求銀行向具備條件的開發商投放信貸，協助推動住宅項目完工交付，以期平息房貸斷供風波。

油價 金價

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