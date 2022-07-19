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台積電ADR跌逾2% 日月光逆勢收紅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（18日）漲跌互見，台積電ADR下跌逾2% ，對台北交易股票價格溢價率為0.89%。日月光逆勢收紅，聯電平盤作收。

道瓊工業指數收盤下跌215.65點，跌幅0.69%，收31,072.61點；標普500指數跌32.31點，跌幅0.84%，至3,830.85點；那斯達克指數下跌92.37點，跌幅0.81%，至11,360.05點。

費城半導體指數跌0.53%，收2,679.57點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.40 +0.93%

中華電 CHT 40.81 -0.83%

台積電 TSM 83.58 -2.39%

聯電 UMC 6.70 +0.00%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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