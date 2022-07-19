美股三大指數由紅翻黑 蘋果傳減緩聘僱、科技股嚇跌

美股三大指數周一（18日）收黑，由盤中上漲轉為急速拉回，蘋果公司傳出計劃明年減緩聘僱和支出成長，加劇了投資人對聯準會（Fed）遏制通膨將使經濟陷入衰退的擔憂，科技股回落拖累大盤走疲。

道瓊工業指數收盤下跌215.65點，跌幅0.69%，收31,072.61點；標普500指數跌32.31點，跌幅0.84%，至3,830.85點；那斯達克指數下跌92.37點，跌幅0.81%，至11,360.05點。

費城半導體指數跌0.53%，收2,679.57點。

標普500指數盤中一度上漲逾1％，但在最後一個小時跌幅擴大，科技股和醫療健保股領跌。標普500指數的11個主要類股中有九個類股走跌，公用事業股跌幅大，能源股漲幅最大。

以科技為主的那斯達克指數在盤中上漲至少1%後收盤下挫，這是今年以來的第13次，2021年只有兩次出現這種情況。

蘋果逆轉盤中漲勢，收跌2.1%，報每股147.1美元。彭博資訊援引知情人士的話報導，蘋果打算明年減緩一些部門的招聘和支出成長，以因應可能出現的景氣下滑情況。報導說，這些調整並不會影響蘋果的整個團隊，而蘋果仍為2023年規劃積極的產品發表時程，包含混和實境頭戴裝置在內。

Envestnet Solutions共同投資長Dana D’Auria表示： 「一直支撐我們的是就業，所以現在當我們開始看到這些有關就業或許不再穩固的消息時，你也就看到了走向經濟衰退的動力。」

標普金融股尾盤回落，盤初在美國銀行和高盛公布財報之後，曾一度強勁上漲。

高盛集團上漲2.5%，該公司報告第二季獲利下滑48%，幅度小於預期，受惠於強勁的固定收益交易部門。美銀公布第2季獲利下滑32%，但仍優於市場預期，股價收盤微漲0.03%。

在聯準會官員上周暗示決策者可能堅持升息75個基點（3碼）後，市場對7月底升息100個基點（4碼）的疑慮有所緩解。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：「真的很難維持上漲動能。這就是空頭市場的一個特點。」

市場正等候大型科技企業下周公布財報，這些企業在今年多數時間都面臨著巨大的拋售。

在其他科技股中，Google母公司Alphabet下跌2.5%，IBM跌幅為1.3%。