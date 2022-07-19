讀賣新聞：大陸挖角台灣半導體工程師 以達自給自足

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

中國大陸正透過各種方法挖角台灣半導體工程師，包括提供豐厚的薪資方案、有時利用非法的徵才手段，希望能在半導體製造上達到自給自足。不過，由於設廠困難和美國制裁等因素，大陸半導體製造業正陷入掙扎，且有愈來愈多工程師回到台灣。

讀賣新聞報導，一名30多歲的工程師2020年在熟人介紹下，跳槽到一家大陸半導體製造公司，年薪為人民幣80萬元，是在台灣的三倍多，公司還提供他一個舒服的家和返鄉津貼。

他說，台灣工程師在大陸非常值錢。這位工程師之後迅速就離開了，到另一家半導體公司任職。他說，希望繼續在大陸工作，因為那裡有著無限機會。

大陸政府推動半導體業發展，也加速從台灣挖角的腳步。由於大陸仰賴進口，北京政府在2014年和2019年共編列人民幣3,430億元的預算，支持半導體生產，吸引新公司接二連三地進入市場，許多地點都出現興建先進晶片廠的計畫。

大陸之所以努力想扶植半導體，部分因素難以和美國的優勢相抗衡。美國2018年禁止美國企業與大陸電信設備製造商中興通訊（ZTE）做生意，以制裁中興通尋違反制裁令，出口美國製造的電信設備到伊朗等國家。這形同切斷了中興通訊的半導體供應。

這項規定之後沿用到華為，在2020年涵蓋到所有使用美國設備製造的外國製晶片，導致大陸企業也不可能向台積電採購半導體。一家美國研究公司的數據顯示，大陸2021年的半導體自足率只有16.7%，若扣除海外工廠，更下滑至6.6%。

報導引述業界消息人士表示，被挖角到大陸的工程師，有60%至70%已回到台灣，部分原因就是美國制裁。

不過，制裁並非大陸半導體業面臨的唯一組礙。2016年，一名50歲台灣電子零件製造商員工以兩倍薪資，被一家位於大陸南方的企業挖腳，他加入後卻對骯髒的工作環境感到失望。任何細小灰塵微粒都會負面影響積體電路的品質，但他還曾看到設備旁邊有狗。

這家大陸公司的其他員工有台灣籍、南韓籍和大陸籍，不僅人員流動率高，遇到技術困難時也不懂合作，讓這名台灣員工認為，要在大陸生產先進半導體是個幻想，「半導體製造是一項審慎且系統化的作業，台灣已隨時間發展這項技術多年。無論薪資多高，都買不到尖端技術」。這名員工只做了兩年就離開，現在任職於一家進軍大陸的台灣半導體公司。

半導體 美國 薪資

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