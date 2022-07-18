紐西蘭通膨飆32年高！三分之二大學生常不夠錢買飯吃
最新調查顯示，數千名紐西蘭大學生生活貧困，在購買食物和其他必需品方面經常遇到困難。
根據《紐西蘭先驅報》報導，這項由綠黨針對4500名大學生幸福感進行的調查發現，紐西蘭三分之二的大學生，經常沒有足夠的錢購買食物、衣服、支付帳單、交通費、醫療或滿足其他基本需求。
綠黨與紐西蘭學生聯合會（NZUSA）等大學生團體均認為，上述調查結果是學生生活困難「無可辯駁的證據」，要求政府採取行動。
此外，租屋的大學生將54%積蓄用於支付房租，綠黨呼籲政府加強對租金問題的管控，並為學生提供更多支持。
上述調查發布的同一天，紐西蘭今年第2季通膨率年增7.3%，創下自1990年來新高，顯示整個國家正遭遇嚴重的生活成本危機。
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