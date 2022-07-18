美股早盤漲逾300點 投資人押注Fed升息步伐沒那麼積極

美股18日早盤大漲，道瓊指數漲幅逾300點，投資人押注美國聯準會（Fed）將不會如原先擔憂的積極對抗通膨，高盛等企業的亮眼財報也為本周財報季帶來好的開始。

道瓊工業指數18日早盤大漲314.39點，漲幅1%；標普500指數漲0.68%；那斯達克指數漲0.86%；費城半導體漲0.85%；台積電ADR下跌0.81%。

投資人正在押注，Fed本月稍後的會議將不會如原先擔憂的積極升息。華爾街日報17日報導表示，Fed正順利朝升息3碼的方向邁進，而非有些市場參與者預期的升息4碼，即整整一個百分點。

高盛集團18日發布財報，營收獲利皆優於市場預期，固定收益交易的營收也比預期多出約7億美元。高盛18日早盤股價大漲4.2%。美國銀行（BofA）上季營收也優於分析師預期，早盤股價上漲1.3%。