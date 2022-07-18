聽新聞
test
0:00 / 0:00
美股早盤漲逾300點 投資人押注Fed升息步伐沒那麼積極
美股18日早盤大漲，道瓊指數漲幅逾300點，投資人押注美國聯準會（Fed）將不會如原先擔憂的積極對抗通膨，高盛等企業的亮眼財報也為本周財報季帶來好的開始。
道瓊工業指數18日早盤大漲314.39點，漲幅1%；標普500指數漲0.68%；那斯達克指數漲0.86%；費城半導體漲0.85%；台積電ADR下跌0.81%。
投資人正在押注，Fed本月稍後的會議將不會如原先擔憂的積極升息。華爾街日報17日報導表示，Fed正順利朝升息3碼的方向邁進，而非有些市場參與者預期的升息4碼，即整整一個百分點。
高盛集團18日發布財報，營收獲利皆優於市場預期，固定收益交易的營收也比預期多出約7億美元。高盛18日早盤股價大漲4.2%。美國銀行（BofA）上季營收也優於分析師預期，早盤股價上漲1.3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言