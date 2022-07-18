布蘭特原油18日盤中續漲2.5% 因美元走弱和供應緊俏

國際油價18日繼續上漲，原因是受到美元匯價走弱和原油供應緊俏支撐，抵銷了經濟衰退和中國大陸恐再次祭出大規模防疫封控可能造成需求下降的隱憂。

布蘭特原油9月期貨繼15日上漲2.1%後，18日盤中續揚2.5%至每桶103.7美元；西德州中級原油繼前市攀揚1.9%後，18日盤中再漲2.4%至每桶99.9美元。

美元指數18日盤中自多年高點回落，支撐黃金、原油等商品的行情。商品以美元計價，美元走貶使持有其他貨幣者更容易負擔商品的成本。

上周布蘭特和西德州原油均寫下約一個月來最大周線跌幅，原因是衰退疑懼可能衝擊原油需求。中國大陸本周在部分地區持續進行大規模的新冠肺炎篩檢，加深了這個全球第二大原油消費國的需求疑慮。

然而，原油供給仍保持緊俏，支撐了原油價格。美國總統拜登出訪沙烏地阿拉伯，一如外界預期，未能促使沙國這個石油輸出國組織（OPEC）最大產油國承諾增產。