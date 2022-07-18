北京有望鬆綁煤炭禁令？ 澳財長表示歡迎

儘管中國官方尚未拍板定案，但有關北京可能取消澳洲煤炭出口禁令的消息，已在澳大利亞引發高度關注。對此，澳洲官方表示，希望中國能夠進一步取消對澳洲商品的所有貿易禁令。

根據澳大利亞新聞網報導，澳大利亞呼籲中國結束對關鍵的煤炭出口禁令，這將是修復國際關係的一大步。

澳大利亞財政部長查默斯（Jim Chalmers）週日（7月17日）在印尼峇裡島參加本屆二十國集團（G20）財長和央行行長會議期間對媒體表示，中國取消對澳大利亞商品的貿易禁令將是一個「非常受歡迎的發展」，他也呼籲中國應終止目前針對其他澳大利亞商品的限制措施。

澳大利亞第九新聞頻道報導，查默斯說：「它應該擴大到對我們其他一些出口產品的限制，以及為了我們澳大利亞雇主和出口商的利益」。

彭博社上週五（7月15日）曾報導，中國正在考慮結束對澳大利亞煤炭的非官方禁令，因為中國試圖避免再次發生去年突然停電的電力短缺、以及衍生的工廠倒閉問題。

這項正在考慮結束禁令的消息令投資者興奮不已，甚至在傳言出來後，煤炭開採公司的股價出現了大漲。

中澳關係近年陷入低谷後，中國對澳大利亞出口的煤炭等多項產品施加限制措施。根據澳大利亞智庫洛伊研究所去年的一份報告，澳大利亞對中國的煤炭出口下降了60 億美元，與此同時澳大利亞對世界其他地區的煤炭出口則成長了95億美元。

德勤經濟研究機構（Deloitte Access Economics）今年一份報告則指出，俄羅斯在烏克蘭的戰爭增加了澳大利亞的金庫，為澳大利亞礦業公司帶來了「意外收穫”」。

德勤指出，受到俄烏戰爭影響，焦煤的價格在2022年初飆升至創紀錄的高位，其中俄羅斯是主要生產國，通常供應歐洲、日本和韓國約三分之一的需求。

專家：別誤讀了北京的企圖

報導稱，有澳洲專家認為，如果煤炭禁令被推翻，那將是幫助治癒中國經濟，而不是著重改善與澳大利亞的關係。

德勤經濟研究機構合夥人理查森（Chris Richardson）說：「我認為，如果我們誤讀了它，並將其視為對堪培拉伸出的橄欖枝，那麼我們就犯了一個根本性錯誤。」

洛伊研究所首席經濟學家拉賈（Roland Rajah）指出，北京的這項禁令實際上傷害了中國自己，使得中國得尋求從印尼和俄羅斯採購煤炭。

「中國對澳大利亞煤炭的禁令一直以來不僅給澳大利亞、且給中國本身帶來成本。」拉賈說：「現在，隨著煤炭價格高漲，全球能源市場受到嚴重干擾，它們自身的經濟也陷入低迷，它們顯然正在重新考慮維持禁令的效用。」

拉賈表示，政策翻轉對澳大利亞也有好處，因為煤炭出口商可能會獲得更高的價格。

拉賈補充說，澳大利亞政府的變化可能影響了北京的決定，但這不是讓中國改變主意的主要原因。

「我懷疑這主要與中國自身經濟利益的變化有關。但無論如何，中國對澳大利亞煤炭和其他出口產品的制裁，並沒有取得任何對他們特別有用的東西」，拉賈解讀並指出，從這方面來說「解除禁令是有道理的。」

中澳關係真的改善了嗎？

在澳洲前總理總理莫裡森（Scott Morrison）推動對新冠病毒的起源進行調查後，中國於2019年對澳大利亞煤炭等資源徵收了多項關稅和非官方禁令。

此外，中國對澳大利亞出口到中國的大麥、葡萄酒和龍蝦等一系列產品，也施加限制措施。

在澳大利亞新的工黨政府當選後，中國重新開啟與澳大利亞官員的外交渠道之際，中國進行了最新的審議。上週，澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，雖然他的政府希望與中國合作，但它也會維護自己的利益。

儘管如此，澳洲關係仍有持續改善的趨勢。在查默斯受訪前，澳中外長上週在二十國集團（G20）印尼外長峰會期間舉行了正式的雙邊會晤，這是兩國關係破裂3年來，中澳外長的首次會面。

當時澳大利亞外長黃英賢說，她在會見了中國外交部長王毅時提出了貿易爭端的問題。她說：「（澳洲政府）立場仍然是應該取消這些貿易封鎖」。

黃英賢認為，澳大利亞和中國在經濟和人文交流中獲益良多，並稱「我們確實存在分歧」，但「穩定關係符合兩國的利益。」

中國外交部長王毅後來向黃英賢提出了修復兩國關係的四點要求，具體要求澳大利亞須將中國視為夥伴而非對手、兩國要求同存異、澳大利亞必須拒絕第三方操縱（這顯然是指美國）、兩國要建立積極務實的民意支持。

不過對此，阿爾巴尼斯僅做出了冷淡的回應。

與此同時，反對黨領袖達頓（Peter Dutton）則質疑阿爾巴尼斯試圖修復與中國關係的做法，並稱澳大利亞應該讓北京對其侵犯人權及軍事擴張負責。

「澳大利亞政府需要認真進行討論，我們需要要求中國解釋侵犯人權的行為，並解釋與他們的軍事集結，前幾週對P-8偵察機的攻擊，對我們在該爭議地區內的一艘船隻的監視等方面所發生的事情」，他說。

（澳大利亞新聞網、澳大利亞第九新聞頻道）

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