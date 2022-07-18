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葉倫明訪南韓拜會尹錫悅 將討論俄油和供應鏈瓶頸

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
除了會晤南韓總統尹錫悅，美國財長葉倫（見圖）也將拜會南韓央行總裁李昌鏞，和副總理兼企劃財政部長秋慶鎬。路透
除了會晤南韓總統尹錫悅，美國財長葉倫（見圖）也將拜會南韓央行總裁李昌鏞，和副總理兼企劃財政部長秋慶鎬。路透

美國財政部長葉倫預計周二（19）日出訪南韓，將在首爾會晤南韓總統尹錫悅和其他高級官員，這將是她首次以部長身分造訪印太地區。

美國財政部表示，葉倫將持續與南韓磋商對俄羅斯石油設定價格上限事宜，並討論透過「友誼支援」（friend-shoring）或與南韓在內可靠的經濟夥伴強化貿易關係，以解決供應鏈瓶頸。

除了會晤尹錫悅，葉倫也將拜會南韓央行總裁李昌鏞，和副總理兼企劃財政部長秋慶鎬。葉倫也將與南韓重要的女性經濟學家和企業家會談，討論女性勞動參與程度提升如何提振經濟成長。

美國財政部說，葉倫將參觀南韓大企業樂金（LG）的工廠。LG近來宣布赴美投資興建電動車電池廠。葉倫參觀行程結束後將發表演說，預料將強調美國與南韓這些重要夥伴建立更具韌性供應鏈的重要性，以減輕物價壓力和幫助美國消費者壓低生活成本。

南韓 葉倫 美國

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