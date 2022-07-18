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南韓財長預料通膨10月攀頂 紐西蘭通膨率飆32年新高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓財長預料通膨在10月攀頂前都會維持高檔。美聯社
南韓財長預料通膨在10月攀頂前都會維持高檔。美聯社

南韓財長表示，預料通膨在10月攀頂前都會維持高檔，他同時淡化南韓經濟今年將陷入衰退的疑慮。另外，紐西蘭18日公布，第2季通膨率加速升至7.3%，創32年新高。

南韓財政部長秋慶鎬在印尼峇里島G20財長會場邊受訪時表示：「除非國際油價飆得更高，我預期通膨直到10月前維持在高檔，接著開始逐漸平息下來。」

相較其他國家許多官員的看法，秋慶鎬對通膨的說法樂觀許多。此時正值多國央行迅速緊縮貨幣政策，以便抑制數十年來最嚴重通膨，但也引發全球經濟衰退的疑慮擴散。

南韓消費者物價指數（CPI）上月攀抵6%，寫下23年新高，促使南韓央行首度將基準利率一口氣調高2碼。

秋慶鎬表示：「若出現通膨率達到7%這樣不太可能的情況，那麼可能會是因為農作物收成暫時銳減，而那會是非常短暫的。」秋慶鎬先前在統計局公布數據前，準確預測6%的通膨率數字。

儘管中國大陸上季經濟成長寫下疫情爆發兩年來最慢增速，彭博經濟研究機構Bloomberg Economics也預測美國未來12個月經濟衰退機率達38%，但秋慶鎬認為南韓出口和國內消費依然穩健，經濟預料仍會以高於潛在成長率的水準擴張，他同時淡化新冠疫情復熾將重創經濟成長的疑慮，「至少今年，我不預期經濟會陷入衰退或急遽降溫」。

另一方面，紐西蘭公布第2季通膨年率上升至7.3％，高於第1季的6.9％與經濟學家預估的7.1％，創下1990年第2季以來最高水準，當時達到7.6％。消費者物價較前季上揚1.7%，高於分析師平均預估的1.5%。

紐元在數據公布後走升，升值0.36%，報1紐元兌0.6187美元。

紐西蘭央行5月時預測，通膨率將在今年達到7％的峰值，然後到2023年底回落至央行設定的1%至3%目標區間上限，但央行在上周表示，通膨存在「近期上行風險」。

通膨 南韓

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