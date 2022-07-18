本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（15日）全面大漲，擺脫連五跌頹勢，主要受惠於花旗等企業財報樂觀、零售銷售強勁、消費者信心稍見回升且通膨預期降低等經濟數據，但全周依然收黑。展望本周，投資人將關注特斯拉、Netflix、推特、IBM、高盛、美銀等重量級企業公布財報。

以下是周末期間與今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

亞股今日（18日）可望受惠於美股上周五收紅

在台灣時間今天上午7時左右，澳洲和香港期貨上漲，日股今天因海洋節休市。美股期貨指數上漲，標普500指數期貨上漲0.1%，小型那斯達克100期貨漲0.3%。

在美股上周五收紅、美股期貨走揚的情況下，亞股走勢可望獲得支撐。不過，中國大陸經濟成長呈現遲滯，加上美元匯率強勢，可能為亞股走勢增添陰霾。

紐西蘭第2季通膨率加速升至7.3% 創32年新高

紐西蘭政府今天公布，第2季通膨率上升至7.3％，高於第1季的6.9％與經濟學家預估的7.1％，這創下1990年第2季以來最高水準，當時達到7.6％。 紐西蘭央行的通膨中期目標是1%-3％區間的中點。

紐元在數據公布後走升，報1紐元兌0.6163美元。

紐西蘭央行5月時預測，通膨率將在今年達到7％的峰值，然後到2023年末回落至區間上限，但央行在上周表示，通膨存在「近期上行風險」。

Fed本月升3碼 應不會有意外

美國聯準會（Fed）下周將做出會影響整個夏季的利率決策，包括分析Fed決策方向精準的華爾街日報記者Nick Timiraos、彭博資訊專欄作者李文（Jonathan Levin）與巴隆金融周刊（Barron's）的分析指出，Fed很可能在26-27日的決策會議決定升息3碼，應該不會再有意外。

雖然美國6月通膨率年升9.1%，超出預估，使市場預期Fed本月可能一舉升息4碼，但李文指出，基於多項原因，除非又再發生意外震撼，現在幾乎已可確定Fed本月將升息3碼，提高基準利率區間至2.25%~2.5%，不太可能升息4碼。

德拉基辭義總理 衝擊歐元區

知情人士透露，義大利總理德拉基（Mario Draghi）已暗示，他下定決心要在本周辭去總理一職，各政黨也正在籌備可能提前舉行的國會大選。如果德拉基堅持去職，讓位給對歐元較不友善的政府，可能把義大利乃至於整個歐元區推落危機深淵，金融市場可能動盪數月。

中國大陸新增新冠病例跳增 上海市官員表示當地疫情「依然比較嚴峻」

根據中國大陸國家衛生健康委員會官網周日（17日）公布，大陸16日新增580例新冠肺炎病例，新增數量為5月23日以來單日最高，較15日時450例的增幅大增。包括南部省份廣西自治區、西北部省份甘肅省病例新增病例都大幅增加。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹在周六下午的新聞發布會上表示，上海市疫情形勢「依然比較嚴峻」，「外防輸入、內防反彈」壓力還很大。