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美元持續走強 全球金融市場料將面對更大風險

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美元持續走強，全球金融市場料將面臨更大風險。 路透
美元持續走強，全球金融市場料將面臨更大風險。 路透

美元漲勢目前勢不可擋，在這波趨勢停下來前，全球金融市場料將面臨更多痛苦。

巴隆周刊報導，光是「走強」還不足以形容目前美元漲勢。美元指數今年5月大漲6.9%，創2015年來最大單月漲幅，6月1日起至7月14日再漲6.8%。歐元已貶值到幾乎和美元平價，日圓也已貶至逾20年來低點。

美元強勢通常歸因於幾個因素，包括利率和利率成長差距，但近來推升美元的因素已出現變化。現在的美元強勢看來更像是受投資人防禦性操作的需求帶動，賣出先前透過借入美元買進的資產，這正對所有金融市場造成壓力，包括新興市場債券和歐洲各大銀行。

Rosenberg Research創辦人羅森伯格表示，美元目前持續走強，對全球金融市場和經濟來說是顆定時炸彈。

不過，這顆定時炸彈是各國政府、央行和投資人自己埋下。Gavekal Research創辦人蓋夫表示，超寬鬆貨幣政策讓美元爆量且能輕易低價借入，這讓美國以外的民眾和企業產生錯誤的安心感。但現在美元已不再便宜，且因為美國聯準會（Fed）抽乾市場流動性，美元也不容易取得。

蓋夫說：「若外國借款人對美元建立大量空頭部位，某天要是發生像是油價大漲等大事，將引發大量空頭回補。這將進一步推升美元匯率，並引發更多空頭回補。這就是我們目前看到的狀況。」

不過，美元不可能永遠維持如此強勢。The Bear Traps Report的麥唐諾說，美元指數價位已比其50日移動平均線高約5%，以往該指數通常在此觸頂，唯一問題是何種因素會引發其再度回跌。

麥唐諾指出幾個可能因素，包括俄羅斯恢復對歐洲供應天然氣，和Fed因為造成傷害被迫減緩升息步調。他說：「金融狀況和金融穩定性大幅限制美元繼續走強的能力。」

美國 Fed 美元

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