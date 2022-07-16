「這國貨幣」創40年最大升幅 因央行擬砸250億美元力抗美元
從印度到捷克，世界各國央行最近紛紛干預匯市阻貶本國貨幣，智利央行也宣布加入拉抬本幣對抗強勢美元的行列，計劃斥資250億美元撐起日前貶至新低的智利披索，激勵披索15日對美元飆升逾7%，升幅為40年來最大。
智利央行14日晚間發布聲明指出，近幾天來披索貶勢異常劇烈、波動過度，決定干預匯市。央行宣布，本月18日起到9月30日止，將執行這套干預計畫，內容包括拋售多達100億美元的現貨美元，並售出相同金額的外匯避險工具。此外，為了提高美元資金流動性，央行將提供金額上看50億美元的換匯計畫，並以披索流動性計畫作配套措施。
受此消息鼓舞，智利披索兌美元匯價15日下午盤躍升7.8%。對照下，披索在14日當天重貶3.7%，跌到1,045.8披索兌1美元的歷史新低價位。自6月初以來，披索對美元已貶值20%。
高盛經濟學家拉莫斯說：「這是令人樂見的發展，若能搭配果決的傳統貨幣政策策略更佳。」但他指出，央行干預成效有其局限，畢竟國內外大環境皆嚴峻，何況外匯存底數量也有限。
智利經濟靠銅出口支撐，但銅價已隨全球衰退疑慮加深和需求降低而大跌。同時，美國聯準會（Fed）月底可能繼續大幅升息，市場揣測可能一口氣升息4碼（1個百分點），也讓美元升勢銳不可當。
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