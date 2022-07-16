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馬斯克律師團遞狀 反對推特申請加急審理強制完成收購

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
世界首富馬斯克的律師團15日在美國德拉瓦州衡平法院遞狀，稱他希望有時間準備因爭議性退出440億美元推特收購協議而被告的官司，並指對方催促案子在2個月內審理的「無理要求」應被駁回。資料照片。法新社
世界首富馬斯克的律師團15日在美國德拉瓦州衡平法院遞狀，稱他希望有時間準備因爭議性退出440億美元推特收購協議而被告的官司，並指對方催促案子在2個月內審理的「無理要求」應被駁回。資料照片。法新社

世界首富馬斯克律師團15日在美國德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）遞狀，稱他希望有時間準備因爭議性退出440億美元推特收購協議而被對方告的官司。

CNBC與路透報導，推特12日提出告訴，要求強制馬斯克完成收購協議，並且申請加急處理，尋求在約60天內舉行聽證會，最早的時間在今天9月，但馬斯克的律師團稱應等到明年才審理，並指推特催促案子在2個月內審理的「無理要求」應被駁回。

在反對推特先前提出動議的文件中，馬斯克的律師團主張對方「經過2個月的遲疑不決與混淆視聽」後，提出「突然申請曲速」（Sudden request for warp speed），並稱此舉是推特「掩蓋關於垃圾帳號（Spam accounts）真相的最新戰術」。

馬斯克陣營表示，舉行加急聽證會將是一種不公平的戰術及掩蓋該平台假帳號問題程度的方式，即使在5到6個月內審理一樁複雜的失敗交易案例也將是一個「非凡的壯舉」，主張「2023年2月開庭審理能平衡雙方與法院的利益」。

推特婉拒就此事發表評論，馬斯克沒有回應置評請求。

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