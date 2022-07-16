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3.4兆全捐！比爾蓋茲宣布捐出全部資產告別富豪榜 全球震撼

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB/Bill Gates

文／陳羿郿

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）7月13日宣布，他決定將所有資產捐給他和前妻創辦的慈善組織「比爾及梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation），來幫助更多人，而這項決定將會讓他退出世界首富榜中。

比爾蓋茲計劃捐全部財產給基金會

面對新冠肺炎疫情、俄烏戰爭所帶來的衝擊，比爾蓋茲在推特上透漏，本月已經捐贈200億美元（約新台幣5,978億）給基金會，並計劃到2026年前，基金會用於慈善事業的支出，將從每年60億美元增加到90億美元（約新台幣2,690億）。

此外，比爾蓋茲也不諱言，「展望未來，我計畫將幾乎所有的財產捐給基金會，這會使我的排名將下降，最終退出世界富豪榜」。

他也公開感謝股神巴菲特（Warren Buffett）長期以來對基金會的貢獻，「令人難以置信的慷慨舉動，是基金會能長期發展的主要原因。」

比爾蓋茲說，「展望未來，我計畫將幾乎所有的財產捐給基金會，這會使我的排名將下降，最終退出世界富豪榜」。

image source：twitter/Bill Gates

比爾蓋茲目前全球富豪榜排第4

據《彭博》億萬富翁指數，比爾蓋茲目前的淨資產約為1,140億美元（約台幣3.4兆元），排名全球富豪榜第四名。目前全球首富仍是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）擁有超過2千億美元（約新台幣6兆）的資產。

比爾蓋茲也喊話，「我有義務將我的資源回報給社會，並用最大影響力的方式，減少痛苦並改善生活。我希望身居高位獲握有權力的人，能夠在這個時刻一起站出來。」

比爾蓋茲一天內聲量衝高近8000筆

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，三個月內關於「比爾蓋茲」的聲量趨勢共有22,748筆。其中，7月14日，比爾蓋茲宣布退下富豪榜的消息一出，引起外界熱烈討論，聲量衝高至7,890筆。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月16日至2022年07月14日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『比爾蓋茲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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