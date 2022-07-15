美國7月初消費者信心上升 通膨預期下降

美國密西根大學公布的7月消費者調查報告顯示，消費者信心上升；消費者對未來一年的通膨預期仍高，但長期通膨預期下降。這項數據可能使聯準會（Fed）本月升息3碼的機率提高，較不可能猛升4碼。

7月消費者信心指數初估值從50大幅上升到51.1，也優於預估。景氣現況指標從53.8急升到57.1，是2021年4月來最大升幅，可能是因為汽油價格回跌；但未來景氣展望指標降到47.3，是1980年來低點，顯示消費者對經濟衰退憂慮加深。

消費者購買耐久財的情況稍稍好轉，但仍然處於低點。消費者對個人財務現務現況的評估也持續惡化，指標降到2011年來低點，主要是因為物價高漲，侵蝕購買力。

消費者對未來一年的預期通膨率下降0.1個百分點，為5.2%；但對未來五到十年的長期通膨率預期，由3.1%明顯下降到2.8%，是去年7月來最低水準，顯示聯準會（Fed）展開升息周期後，消費者雖不認為通膨會迅速下降，但對長期通膨依然看淡，

摩根大通執行長戴蒙表示，目前消費者處於「非常好的情況」，但「信心明顯下降」。